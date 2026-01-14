ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
845
Час на прочитання
2 хв

"Ми хочемо грохнути цю більшість": про що йдеться в плівках у справі Тимошенко

Національне антикорупційне бюро вручило підозру лідерці парламентської фракції та оприлюднило записи розмов про купівлю голосів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

У середу, 14 січня, Національне антикорупційне бюро України офіційно підтвердило вручення підозри керівниці однієї з парламентських фракцій.

Про це повідомляє НАБУ та САП.

Детективи також оприлюднили аудіозаписи, які розкривають механізм купівлі голосів народних обранців.

Скрін аудіоплівок / © НАБУ

Скрін аудіоплівок / © НАБУ

Хоча у офіційному релізі відомства прізвище підозрюваної не називається, згідно з інформацією, вказуюється на те, що йдеться про лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Згідно з матеріалами слідства, корупційна схема не обмежувалася разовими виплатами. Йшлося про побудову системного механізму, де лояльність депутатів купувалася «абонементом» на тривалий термін.

Скрін аудіоплівок / © НАБУ

Скрін аудіоплівок / © НАБУ

Гроші виплачувалися наперед в обмін на чітке виконання вказівок під час голосувань у сесійній залі.

Скрін аудіоплівок / © НАБУ

Скрін аудіоплівок / © НАБУ

На оприлюднених записах, датованих 12 січня 2026 року, жіночий голос, обговорює фінансові умови співпраці. Зокрема, звучить фраза про «десять за дві сесії» для однієї особи.

Скрін аудіоплівок / © НАБУ

Скрін аудіоплівок / © НАБУ

Також зафіксовано чіткі інструкції щодо голосувань за кадрові питання. Схема працювала як на підтримку рішень, так і на їх блокування.

«Що стосується кадрових речей, ми голосуємо за зняття. І голосуємо „не голосуємо“ за призначення… По всім, так», — інструктує співрозмовників жінка на записі.

Скрін аудіоплівок

Скрін аудіоплівок

В чому підозрюють Юлію Тимошенко

Нагадаємо, 14 січня НАБУ та САП повідомили про підозру лідерці партії «Батьківщина», народній депутатці Юлії Тимошенко за ч. 4 ст. 369 ККУ — пропозицію надання неправомірної вигоди службовим особам.

За даними слідства, після викриття корупційних фактів у парламенті наприкінці 2025 року вона нібито ініціювала системний механізм регулярних виплат окремим нардепам в обмін на лояльну поведінку під час голосувань, із координацією через месенджери та авансовими виплатами.

Сама Тимошенко заявила про обшуки в офісі «Батьківщини», назвала дії правоохоронців незаконними та політично вмотивованими, а звинувачення — абсурдними. Досудове розслідування триває, а підозрювана вважається невинуватою до рішення суду.

Як відреагувала Тимошенко на звинувачення

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про безпідставність звинувачень на свою адресу та розповіла про інцидент у партійному офісі.

За її словами, ввечері напередодні до приміщення намагалася увірватися група з понад 30 озброєних людей, які прибули кількома автобусами та заявили про намір провести обшук, однак не надали жодних судових рішень чи процесуальних документів.

Політикиня наголосила, що перебувала в офісі одна і розцінює ці дії як незаконні.

Дата публікації
Кількість переглядів
845
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie