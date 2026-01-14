- Дата публікації
"Ми хочемо грохнути цю більшість": про що йдеться в плівках у справі Тимошенко
Національне антикорупційне бюро вручило підозру лідерці парламентської фракції та оприлюднило записи розмов про купівлю голосів.
У середу, 14 січня, Національне антикорупційне бюро України офіційно підтвердило вручення підозри керівниці однієї з парламентських фракцій.
Про це повідомляє НАБУ та САП.
Детективи також оприлюднили аудіозаписи, які розкривають механізм купівлі голосів народних обранців.
Хоча у офіційному релізі відомства прізвище підозрюваної не називається, згідно з інформацією, вказуюється на те, що йдеться про лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.
Згідно з матеріалами слідства, корупційна схема не обмежувалася разовими виплатами. Йшлося про побудову системного механізму, де лояльність депутатів купувалася «абонементом» на тривалий термін.
Гроші виплачувалися наперед в обмін на чітке виконання вказівок під час голосувань у сесійній залі.
На оприлюднених записах, датованих 12 січня 2026 року, жіночий голос, обговорює фінансові умови співпраці. Зокрема, звучить фраза про «десять за дві сесії» для однієї особи.
Також зафіксовано чіткі інструкції щодо голосувань за кадрові питання. Схема працювала як на підтримку рішень, так і на їх блокування.
«Що стосується кадрових речей, ми голосуємо за зняття. І голосуємо „не голосуємо“ за призначення… По всім, так», — інструктує співрозмовників жінка на записі.
В чому підозрюють Юлію Тимошенко
Нагадаємо, 14 січня НАБУ та САП повідомили про підозру лідерці партії «Батьківщина», народній депутатці Юлії Тимошенко за ч. 4 ст. 369 ККУ — пропозицію надання неправомірної вигоди службовим особам.
За даними слідства, після викриття корупційних фактів у парламенті наприкінці 2025 року вона нібито ініціювала системний механізм регулярних виплат окремим нардепам в обмін на лояльну поведінку під час голосувань, із координацією через месенджери та авансовими виплатами.
Сама Тимошенко заявила про обшуки в офісі «Батьківщини», назвала дії правоохоронців незаконними та політично вмотивованими, а звинувачення — абсурдними. Досудове розслідування триває, а підозрювана вважається невинуватою до рішення суду.
Як відреагувала Тимошенко на звинувачення
Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про безпідставність звинувачень на свою адресу та розповіла про інцидент у партійному офісі.
За її словами, ввечері напередодні до приміщення намагалася увірватися група з понад 30 озброєних людей, які прибули кількома автобусами та заявили про намір провести обшук, однак не надали жодних судових рішень чи процесуальних документів.
Політикиня наголосила, що перебувала в офісі одна і розцінює ці дії як незаконні.