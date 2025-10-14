"Ми любимо Віктора": Трамп вкотре розхвалив свого друга Орбана

Дональд Трамп і Віктор Орбан. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре розхвалив свого друга - прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також висловив впевненість у його перемозі на наступних виборах до парламенту.

Про це американський лідер заявив під час виступу в Шарм-ель-Шейх, повідомляє УНІАН.

"Віктор. Ми любимо Віктора... Ти фантастичний. Я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення", - висловився Трамп.

Очільник Білого дому наголосив, що підтримував Віктора Орбана на останніх виборах, які той виграв "з відривом у 28 пунктів".

“Тепер у тебе знову вибори. Тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів. Ми це цінуємо і підтримуємо тебе на 100%", - наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, під час виступу на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН Дональд Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, купуючи російську нафту. Також він заявив, що Китай та Індія “є основними спонсорами війни”.

Згодом президент США заявив, мовляв, візьметься за Орбана через те, що Угорщина досі закуповує нафту в Росії. Трамп тоді вкотре назвав угорського прем’єра другом та висловив сподівання, що той “припинить купувати російську нафту, якщо поговорю з ним”.

Втім, Угорщина досі своєї позиції не змінила. Зокрема, Орбан вигадав причину, чому країна не може відмовитися від російських енергоносіїв. За його словами, транспортувати енергоносії водним шляхом недоцільно, а для побудованих у комуністичні часи трубопроводів немає багатьох альтернатив.