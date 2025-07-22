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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Ми маємо дякувати Меланії": у Конгресі пояснили жорсткішу риторику Трампа щодо Путіна

Риторика Дональда Трампа щодо Росії могла змінитися під впливом його дружини — Меланії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Меланія та Дональд Трамп

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

Член Палати представників Дон Бекон, поміркований республіканець з Небраски, заявив, що на жорсткіші заяви президента Дональда Трампа щодо війни Росії проти України могла вплинути його дружина — перша леді Меланія Трамп.

Про це повідомляє The Hill.

“Ми повинні подякувати Меланії. Навіть президент сказав, що його дружина щодня нагадує йому, що Росія бомбардує українські міста щоночі”, — заявив Бекон.

Минулого тижня Трамп оголосив про нову угоду з НАТО щодо постачання озброєння Україні та пригрозив 100-відсотковими вторинними санкціями проти країн, які продовжують торгівлю з Росією. У понеділок, виступаючи перед журналістами, він також поділився розмовами з дружиною:

“Я приходжу додому і кажу першій леді: “Я сьогодні говорив із Володимиром. У нас була чудова розмова”. А вона каже: “Та невже? Ще одне українське місто щойно постраждало””, — сказав президент.

За словами Бекона, ця зміна — позитивний сигнал, але він хотів би бачити ще більше рішучості з боку президента.

“Ми потребуємо повної моральної ясності. Росія — окупант. Вони бомблять цивільні міста. Якщо ми не втрутимося, Молдова, Грузія, Азербайджан опиняться під загрозою”, — наголосив конгресмен.

Бекон також закликав скоротити термін до початку нових санкцій: замість 50 днів, на його думку, достатньо 20–30. Він вважає, що Китай, Іран і Північна Корея мають понести відповідальність за підтримку дій Росії.

Раніше у Франції прокоментували 50-денний ультиматум Трампа Путіну. Рішення Трампа запровадити високі мита, якщо РФ не погодиться на мир, у Парижі називають "гарною новиною".

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