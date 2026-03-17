Новий сигнал про мир: Зеленський заявив, що війну можна змусити закінчитись

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить можливість завершення війни дипломатичним шляхом і закликав активніше працювати над мирними рішеннями.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За його словами, Україна прагне миру більше за Росію попри спроби Кремля подати ситуацію інакше.

Реклама

«Я вважаю, що в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Україна хоче миру, президент Трамп хоче миру — отже, ми союзники в цьому питанні», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія намагається маніпулювати сигналами для США, створюючи враження, що саме Москва прагне переговорів.

«Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери», — додав він.

Зеленський також зазначив, що Україна продовжує щодня працювати над варіантами мирної угоди та планує нові консультації з американською стороною.

Реклама

«У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись», — заявив президент.

Мирні переговори України, РФ та США — останні новини

За даними Financial Times, переговорний процес щодо війни в Україні опинився під загрозою через зміщення уваги США на конфлікт на Близькому Сході та зниження інтересу Вашингтона до українського питання.

Через це переговори в Женеві було призупинено, а заплановану зустріч в Абу-Дабі відклали без нових дат. У Кремлі також підтвердили паузу в діалозі, посилаючись на зміну пріоритетів США.

Водночас, як зазначає The Telegraph, загострення на Близькому Сході може грати на користь Росії, оскільки ресурси союзників переключаються на інші регіони, а зростання цін на нафту зміцнює російський бюджет.

Реклама

Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не готова до завершення війни без повного виконання своїх вимог, навіть у разі можливих територіальних поступок з боку України.