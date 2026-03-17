Новий сигнал про мир: Зеленський заявив, що війну можна змусити закінчитись
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бачить перспективи завершення війни та має нові ідеї для мирного врегулювання.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить можливість завершення війни дипломатичним шляхом і закликав активніше працювати над мирними рішеннями.
Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.
За його словами, Україна прагне миру більше за Росію попри спроби Кремля подати ситуацію інакше.
«Я вважаю, що в цій війні Росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Україна хоче миру, президент Трамп хоче миру — отже, ми союзники в цьому питанні», — наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що Росія намагається маніпулювати сигналами для США, створюючи враження, що саме Москва прагне переговорів.
«Це неправда і маніпуляція. Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери», — додав він.
Зеленський також зазначив, що Україна продовжує щодня працювати над варіантами мирної угоди та планує нові консультації з американською стороною.
«У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись», — заявив президент.
Мирні переговори України, РФ та США — останні новини
За даними Financial Times, переговорний процес щодо війни в Україні опинився під загрозою через зміщення уваги США на конфлікт на Близькому Сході та зниження інтересу Вашингтона до українського питання.
Через це переговори в Женеві було призупинено, а заплановану зустріч в Абу-Дабі відклали без нових дат. У Кремлі також підтвердили паузу в діалозі, посилаючись на зміну пріоритетів США.
Водночас, як зазначає The Telegraph, загострення на Близькому Сході може грати на користь Росії, оскільки ресурси союзників переключаються на інші регіони, а зростання цін на нафту зміцнює російський бюджет.
Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не готова до завершення війни без повного виконання своїх вимог, навіть у разі можливих територіальних поступок з боку України.