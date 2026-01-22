"Ми на фінішній прямій мирних перемовин": заява Віткоффа в Давосі

Стів Віткофф / © Getty Images

Мирний процес щодо завершення війни в Україні вийшов на фінальну стадію. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що переговорним командам вдалося досягти суттєвого прогресу, і вирішення конфлікту вже близько.

Про це американський дипломат заявив під час традиційного «Українського сніданку» в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

За словами Віткоффа, сьогодні ввечері він разом радником Трампа Джаредом Кушнером вирушає до Москви. Мета поїздки — обговорення умов угоди з російськими представниками.

«Я часто їздив до Москви. Але важливо було їздити туди, бо ми вже на фініші. І я, насправді, оптиміст», — наголосив спецпосланець.

Після короткого візиту до столиці РФ делегація направиться до Абу-Дабі, де запланована робота профільних груп.

Віткофф зазначив, що після тривалих консультацій, зокрема в Женеві, сторонам вдалося звести всі розбіжності до одного ключового пункту.

«Я думаю, що ми звели це до одного питання, і ми обговорили різні його варіанти, а це означає, що воно вирішуване. Тож, якщо обидві сторони хочуть вирішити це, ми це зробимо», — підкреслив дипломат.

Що сказав Віткофф про Україну

Представник Трампа високо оцінив професіоналізм української переговорної команди, з якою провів «може, і 100 годин разом».

«Українці, у вас чудова переговорна команда. Я провів вечір з Девідом, вчора з генералом Будановим, тепер віце-президентом Будановим, і Рустемом. Вони, до речі, неймовірні», — сказав Віткофф.

Також він наголосив на постійному контакті з президентом Володимиром Зеленським, який «активно займається цим питанням і завжди доступний».

Окрім політичного врегулювання, команда Трампа працює над планом економічного відновлення України. За цей напрямок, за словами Віткоффа, відповідає відомий фінансист, голова BlackRock Ларрі Фінк.

Обговорюється ідея створення безмитної зони для України у торгівлі зі США.

«Президент (Трамп — ред.) говорив про безмитну зону для України, яка, на мою думку, змінила б правила гри. Ви побачите, як промисловість масштабно розвиниться в цьому регіоні. Уявіть, ви випереджаєте конкурентів, бо не платите мита, експортуючи товари до США», — пояснив Віткофф.

Він підсумував, що український народ своєю мужністю заслужив на мир та процвітання, і адміністрація США зробить усе можливе, щоб «завершити цю справу».

Нагадаємо, оглядач Politico Джеймі Деттмер зазначив, що під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі увага європейських лідерів змістилася з війни Росії проти України на суперечки довкола Гренландії.

За його словами, через це українське питання опинилося на другому плані, що вплинуло й на рішення президента Володимира Зеленського вагатися щодо участі у форумі. У Politico наголошують: дискусії про «фальшиву війну» відволікають Захід від реальної війни в Україні та загроз для всієї системи безпеки Європи.