Ми на самому початку Третьої світової - Берлінська зробила моторошний прогноз

Українська громадська діячка, керівниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська / © Facebook.com/masher.berlinska

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Третя світова війна вже триває, і хоча бойові дії поки що локалізовані, справжня битва точиться за свідомість людей, контроль над інформацією та технологічну перевагу.

Про це заявила українська громадська діячка та керівниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська у своєму Telegram.

За її словами, нова війна вже триває — у багатьох доменах: фізичному, інформаційному, економічному та кіберпросторі.

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«Ми на самому початку Третьої світової. Вона йтиме в різних доменах — видимих і невидимих. Ракетами і кібератаками, в економіці і дронами. Найголовніше — інформаційно, в головах людей. Активно і з тимчасовими затиханнями. Іноді війна навіть буде називатись „перемир’я“. Але це лише час підготовки до нової фази, підвищення ставок», — написала Берлінська.

Вона зазначила, що Україна — не єдине поле битви у цій цивілізаційній боротьбі, однак саме наша країна нині опинилась у її центрі.

«Не лише наша країна буде полем битви цивілізацій. Але ми — перше і одне з найголовніших полів битв», — наголосила вона.

Берлінська поділилася власними відчуттями та страхами, розповівши, що кожен її день сповнений боротьби за час, якого критично не вистачає.

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«Кожен день мій наповнений словом „встигнути“. Я просто хочу встигнути зробити більше для нашого захисту. Встигнути виграти нам час. Бо насувається темна хмара ще значно важчих часів. Наша команда вже виграла для суспільства багато часу», — зазначила вона.

За її словами, саме розвиток аеророзвідки та дронових технологій з 2014 року відіграв вирішальну роль у стримуванні ворога.

«Іноді командири підрозділів БПЛА кажуть: якби ви не розвивали тему дронів з 2014, а ще більше з 2022 — противник вже стояв би по Дніпру. Або й під Києвом», — пише вона.

Однак зараз, за словами активістки, ситуація загострюється. Ворог посилюється, а українське суспільство, втомлене війною, поступово втрачає мобілізаційний ресурс.

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«Час висипається з прискоренням, в геометричній прогресії. Це значить, що потрібно працювати ще швидше. В рази. Навколо — ілюзія мирних міст, працюючих банків і ресторанів, літнього вайбу. Але це — саме ілюзія. Яка може тріснути як скло, в лічені місяці, якщо фронт посиплеться. А фронт вже поступово сиплеться», — застерігає вона.

Берлінська підкреслює, що в тилу стає дедалі менше підтримки для фронту, тоді як російські сили продовжують атакувати, граючи на виснаження.

«При всій зовнішній ілюзії мирних міст — ситуація зараз значно гірша, ніж влітку 2022, три роки тому. Бо тоді були сотні тисяч заряджених, духовитих людей — зараз їх усе менше. Загиблі, поранені, безвісти, полонені», — пише вона.

Попри все, Берлінська вірить, що ситуацію ще можна втримати. Але для цього потрібно негайно активізуватись усім, без винятку.

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«Ще можна втримати ситуацію, якщо дійсно включитись і працювати на користь фронту. На користь тих, хто живим щитом утримує цунамі маньячних легіонів від нас. Працювати, нон-стоп. Всім. Потрібно встигнути», — підсумовує вона.

Нагадаємо, світові пророки та ясновидці попереджають про серйозну загрозу глобального масштабу — початок Третьої світової війни вже до кінця 2025 року.

раніше ми писали про те, що у квітні 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що поразка України у війні з Росією може призвести до початку Третьої світової війни. Він закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити військову допомогу.

Окрім того, наразі більшість жителів США та Західної Європи вважають, що Третя світова війна з Росією можлива вже через 5–10 років — і вона буде ядерною.

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