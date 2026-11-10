"Ми на це не погодимося": у Путіна висунули новий ультиматум на тлі перемовин в Абу-Дабі

Лавров / © Associated Press

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Росія відмовляється підтримувати вимоги Європейського Союзу щодо негайного припинення вогню в Україні. У Москві стверджують, що європейські партнери нібито прагнуть використати перемир’я, щоб дати українській армії час на відновлення сил.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Чому Росія виступає проти негайного припинення вогню в Україні

За словами глави російського МЗС, позиція країн Європейського Союзу щодо термінового припинення бойових дій є неприйнятною для Кремля. Лавров стверджує, що Брюссель наполягає на режимі тиші нібито для того, щоб дати Силам оборони України можливість відновитися.

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Коментуючи дипломатичні процеси, Лавров також повідомив, що тривають переговори в Абу-Дабі (ОАЕ). За його словами, консультації ініційовані США та присвячені обговоренню ширшої системи балансу сил, зокрема параметрів майбутньої архітектури безпеки України, Росії та Європи.

«Це принциповий момент, тому що все, що зараз чути з Брюсселя та інших столиць країн Євросоюзу, зводиться до вимоги негайно припинити вогонь», — заявив очільник МЗС РФ.

Лавров розкритикував позицію ЄС щодо перемир’я в Україні

Окремо російський міністр висловив невдоволення позицією керівництва Євросоюзу. Лавров згадав заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше наголосила, що широкі обговорення майбутньої архітектури безпеки неможливі без встановлення в Україні стійкого та надійного перемир’я.

У відповідь Лавров звинуватив європейські країни в тому, що вони нібито намагаються допомогти Україні використати паузу в бойових діях для відновлення військового потенціалу.

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«Тобто знову стара логіка — обов’язково треба виграти час для своїх клієнтів київського режиму й використати цей час для того, щоб хоч якось відшкодувати ті втрати, яких він зазнав у військовому плані. Ми на це не погодимося», — заявив представник країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявляв, що Росія не зацікавлена в тимчасовому перемир’ї з Україною, оскільки воно, на думку Москви, не усуне так звані «першопричини конфлікту». Натомість Кремль наполягає на їхньому «надійному усуненні».

Також очільник МЗС РФ назвав головною темою тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі питання формування майбутньої системи безпеки для України, Росії та Європи.

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