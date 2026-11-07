"Ми не хочемо, щоб нас поділила Росія": Зеленський назвав ключові теми переговорів про мир

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із лідерами країн Європи та представниками США підготовку до тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі. Українська сторона вже передала американським партнерам пропозиції щодо можливих результатів переговорів.

Про це президент сказав в інтерв’ю CNN.

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«Напередодні я мав телефонну розмову зі Стівом і Джаредом, і ми обговорювали підготовку до Абу-Дабі. Я чув про якусь інфраструктуру безпеки, про яку американська сторона хотіла говорити, ідею європейсько-російської, ну, інфраструктури безпеки. Для мене це не просто, це може бути небезпечно для нас, тому я дуже чітко сказав усім нашим партнерам. Я вважаю, що перш за все ми маємо обговорити, як завершити цю війну, Росія проти України», — сказав він.

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Другий аспект, зі слів Зеленського, яка буде інфраструктура безпеки для України, які безпекові гарантії матиме Україна.

«Ми підтримуємо припинення вогню. Ми підтримуємо деескалацію. Найбільший крок до деескалації, який може показати, що Росія або інші сторони хочуть зупинити цю війну, — це припинення вогню. Якщо Росія не готова до припинення вогню, воно може бути частковим. Ми не хочемо, щоб нас поділила Росія. І, звісно, суверенітет і територіальна цілісність — це ключове питання для будь-якої незалежної країни», — додав він.

Переговори в Абу-Дабі — що відомо

У складі делегації на переговорах в Абу-Дабі, які відбудуться 10–11 листопада, буде керівник офісу президента Кирило Буданов.

«Ці переговори не є останніми, вони не є остаточними. Усе, про що ми говоритимемо, — це досягнення готовності до припинення війни, що триває. Чого ми досягнемо? Утримуюся від відповіді. Побачимо за кілька днів», — сказав Буданов.

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Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що зараз всі учасники групи готуються до перемовин, і у п’ятницю було багато підготовчих розмов про це.

Делегацію Києва на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі очолить керівник Служби зовнішньої розвідки України Умєров. Російську делегацію на тристоронніх переговорах між США, Україною та РФ в Абу-Дабі очолить Володимир Мединський.

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