"Ми не можемо вічно чекати": в ЄС закликали встановити дату закінчення переговорів з РФ

ЄС хоче встановити кінцевий термін переговорів про припинення вогню в Україні / © Associated Press

Реклама

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі, Іспанії та Італії заявили, що переговори з Москвою не можуть тривати нескінченно. Очільники МЗС «європейської п’ятірки» провели переговори у Мадриді. У зустрічі взяли участь голови МЗС Великої Британії та України. Також була присутня висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Їхню позицію озвучив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає «Польське Радіо».

«Ми вважаємо, що повинна бути якась дата, до якої маємо домовитися з росією про припинення вогню. Росія вже отримала певні запевнення від американської сторони. Україна прийняла пропозицію припинення вогню без умов. Ми не можемо вічно чекати, доки Путін перестане хотіти вбивати», — сказав Сікорський.

Реклама

Він попередив, що якщо переговори не завершаться до встановленого терміну, проти Росії доведеться запровадити нові санкції.

Раніше український політолог припустив, що невдовзі у США всі можуть забути про переговори з Росією.

Читайте також: