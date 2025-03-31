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"Ми не можемо вічно чекати": в ЄС закликали встановити дату закінчення переговорів з РФ
Голова МЗС Польщі наголосив, що світ «не може вічно чекати, доки Путін перестане хотіти вбивати».
Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі, Іспанії та Італії заявили, що переговори з Москвою не можуть тривати нескінченно. Очільники МЗС «європейської п’ятірки» провели переговори у Мадриді. У зустрічі взяли участь голови МЗС Великої Британії та України. Також була присутня висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
Їхню позицію озвучив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає «Польське Радіо».
«Ми вважаємо, що повинна бути якась дата, до якої маємо домовитися з росією про припинення вогню. Росія вже отримала певні запевнення від американської сторони. Україна прийняла пропозицію припинення вогню без умов. Ми не можемо вічно чекати, доки Путін перестане хотіти вбивати», — сказав Сікорський.
Він попередив, що якщо переговори не завершаться до встановленого терміну, проти Росії доведеться запровадити нові санкції.
Раніше український політолог припустив, що невдовзі у США всі можуть забути про переговори з Росією.
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