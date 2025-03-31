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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Ми не можемо вічно чекати": в ЄС закликали встановити дату закінчення переговорів з РФ

Голова МЗС Польщі наголосив, що світ «не може вічно чекати, доки Путін перестане хотіти вбивати».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Голова МЗС Польщі

ЄС хоче встановити кінцевий термін переговорів про припинення вогню в Україні / © Associated Press

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі, Іспанії та Італії заявили, що переговори з Москвою не можуть тривати нескінченно. Очільники МЗС «європейської п’ятірки» провели переговори у Мадриді. У зустрічі взяли участь голови МЗС Великої Британії та України. Також була присутня висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Їхню позицію озвучив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає «Польське Радіо».

«Ми вважаємо, що повинна бути якась дата, до якої маємо домовитися з росією про припинення вогню. Росія вже отримала певні запевнення від американської сторони. Україна прийняла пропозицію припинення вогню без умов. Ми не можемо вічно чекати, доки Путін перестане хотіти вбивати», — сказав Сікорський.

Він попередив, що якщо переговори не завершаться до встановленого терміну, проти Росії доведеться запровадити нові санкції.

Раніше український політолог припустив, що невдовзі у США всі можуть забути про переговори з Росією.

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