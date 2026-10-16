"Ми не є пріоритетом": Зеленський зробив відверту заяву про ракети до Patriot

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в держави є великий дефіцит ракет до систем ППО Patriot. Водночас Україна продовжує отримувати ракети завдяки програмі PURL та допомозі європейських партнерів.

Про це він повідомив на пресбрифінгу у Брюсселі.

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«Зараз є великий дефіцит. Більшість (ракет — ред.) PAC2, PAC3 вже довгий час віддається на Близький Схід. Це не є якимось там секретом. Ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC2, PAC3«, — розповів президент.

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Зеленський зазначив, що Україна вдячна за ту кількість ракет, яку може отримувати через програму PURL. Він також висловив подяку НАТО, європейським країнам, які фінансують постачання, а також адміністрації Білого дому та США.

«Ми отримуємо їх (ракети — ред.) не тільки від США. Ми працюємо з Європою і з іншими країнами в світі. І збираємо дві-п’ять-десять — скільки зможемо домовитись, скільки можемо забрати відповідних ракет, які доставляємо в Україну захищати людей», — повідомив глава держави.

Нагадаємо, за інформацією видання The Washington Post, в Україні залишилося лише кілька ракет-перехоплювачів до систем Patriot через інтенсивні обстріли та нерегулярні постачання зі США. Запаси систем скоротилися також через події на Близькому Сході. Попри заяви посадовців НАТО про продовження постачань за програмою PURL, українські чиновники зазначають, що від травня допомога надходить нестабільно і без жодних гарантій.

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