"Ми отримали важливий сигнал": Зеленський мав розмову з премʼєром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зустріч із кронпринцом Гоконом і міністром енергетики Норвегії 20 травня.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

«Хороша була розмова, ми отримали важливий сигнал від уряду про підтримку», — додав Зеленський.

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Він зауважив, що лідери Норвегії та України обговорили багато важливих питань двосторонньої співпраці.

«Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже 8 млрд доларів отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції», — сказав Зеленський.

Також президент України поділився деталями вчорашньої розмови з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

«Для нас важливо, щоб усі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації. Норвегія зі свого боку готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо всі зусилля заради того, щоб ця війна та вбивства людей нарешті припинилися», — сказав президент України.

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Нагадаємо, кронпринц Норвегії Гокон 20 травня відвідав Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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