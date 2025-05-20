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"Ми отримали важливий сигнал": Зеленський мав розмову з премʼєром Норвегії
Майже 8 млрд доларів отримає Україна від Норвегії 2025 року, повідомив Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зустріч із кронпринцом Гоконом і міністром енергетики Норвегії 20 травня.
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
«Хороша була розмова, ми отримали важливий сигнал від уряду про підтримку», — додав Зеленський.
Він зауважив, що лідери Норвегії та України обговорили багато важливих питань двосторонньої співпраці.
«Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже 8 млрд доларів отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції», — сказав Зеленський.
Також президент України поділився деталями вчорашньої розмови з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
«Для нас важливо, щоб усі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації. Норвегія зі свого боку готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо всі зусилля заради того, щоб ця війна та вбивства людей нарешті припинилися», — сказав президент України.
Нагадаємо, кронпринц Норвегії Гокон 20 травня відвідав Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
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