Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну: Зеленський пояснив, як зупинити Путіна

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні зупинити її.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News.

«Чесно кажучи, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них, хоч вони і бісяться, „Павутина“, хоч вони і бісяться, вони все розуміють. Вони все розуміють, що якщо ось будуть такі кейси з 20 тисячами ракет (днями США передали 20 тисяч ракет на Близький Схід, які спершу призначалися для України — ред.), то ми будемо розраховувати на свої сили. А що таке наші сили? Не давати можливості вбивати нас, не давати можливості бомбардувати нас. Тобто ми будемо розвивати тоді цей напрямок. І «рускіє» розуміють, якщо ми будемо розвивати саме цей напрямок», — зазначив він.

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Також Зеленський пояснив, як можна змусити Путіна закінчити війну.

«Ми не хочемо продовження війни, але якщо вихід тільки такий, ми будемо боротися за себе. Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна, сильна допомога від Сполучених Штатів. Сполученим Штатам потрібна єдність з Європою і все таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс. І це точно не песимістично звучить. Точно не песимістично. Я говорю про реальність», — підсумував він.

Нагадаємо, Путін не може оговтатися від операції «Павутина»: стратегічні можливості Росії безповоротно підірвані.