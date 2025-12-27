"Ми пішли на багато компромісів": Зеленський розповів про "план з 20 пунктів" для припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна підтримала пропозицію Дональда Трампа щодо припинення вогню та зафіксувала готовність до компромісів у спеціальному плані з 20 пунктів. Проте сталий мир можливий лише за умови єдності США та Європи у підтримці Києва.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив завершення війни.

Пріоритет — закінчення війни та «план з 20 пунктів»

Глава держави наголосив, що для України мир є єдиним пріоритетом, і заради нього Київ уже пішов на значні поступки, які відображені в робочих документах.

«Україна підтримала пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Україна пішла на багато різних компромісів, і цьому є фіксація в наших домовленостях, у робочих домовленостях, у нашому 20-пунктному плані. Україна йде на все, що може зупинити цю війну», — зазначив Зеленський.

Ультиматум агресору та роль Заходу

Президент підкреслив: якщо Росія демонструє бажання воювати далі, зупинити її може лише консолідована позиція світу. Натомість будь-яка підтримка агресора з боку Заходу означатиме неминуче затягування конфлікту.

Формула сили: для сильної позиції за столом переговорів Україні необхідні ППО, зброя та фінансова допомога.

Два сценарії: варіант А — швидке закінчення війни через зупинку Росії. Варіант Б — продовження війни, що стане ризиком для всього світу.

Загроза для інших: Зеленський попередив, що Росія не зупиниться на Україні, незважаючи на будь-які договори чи «красномовні меседжі» Кремля.

«Якщо весь світ, Європа і Америка буде на нашому боці, ми всі разом зупинимо Путіна. Якщо хтось — США або Європа — будуть на боці Росії, це значить, що буде продовження війни. Тут немає більше варіантів», — резюмував Президент.

Підготовка до зустрічі з Трампом

Заява прозвучала на тлі підготовки до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Флориді. Раніше стало відомо, що українська сторона підготувала оновлений план пропозицій, який має на меті зацікавити нову адміністрацію США у підтримці безпеки Європи та залученні інвестицій.

Нагадаємо, Зеленський у неділю, 28 грудня, зустрінеться з Трампом. Ключовими темами стануть гарантії безпеки та посилення тиску на Кремль, якщо той відмовиться від конструктивного плану завершення війни.

25 грудня Зеленський повідомив, що провів розмову із представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час якої обговорили «деякі суттєві подробиці роботи». Присутні були й представники української делегації, які були на переговорах у Маямі.