«Ми повернемося до бомбардувань»: Трамп зробив гучну заяву про Іран

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп знову озвучив низку погроз на адресу Ірану, «якщо вони не будуть поводитися як слід».

Про це він висловився під час спілкування з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, пише The Guardian.

З його слів, угода з Тегераном — «ще не остаточне рішення — це меморандум про взаєморозуміння».

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«Якщо мені це не сподобається, якщо вони не поводитимуться належним чином, ми одразу ж повернемося до того, щоб скидати бомби просто голову. Гаразд, бо вони погано поводилися 47 років», — висловився американський лідер.

Водночас Трамп висловив захват про переговори з Іраном. Він стверджує, що зупинив «світову депресію», за яку виступали деякі «дурні люди».

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що Ормузька протока знову відкривається для танкерів. За його словами, завантажені нафтою судна прямують так званим південним «шосе», яке він назвав «абсолютно безпечним, надійним та чистим».

Також, за його словами, Іран відмовився від ядерної зброї. Історію про те, що Вашингтон заплатить Тегерану 300 мільйонів доларів, він назвав «фейковою новиною».

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