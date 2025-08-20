ТСН у соціальних мережах

"Ми повністю залежні від примх Трампа": німецький експерт про те, як Україна і Європа потрапили "на гачок"

Німецький експерт прокоментував, як європейські лідери заграють з Трампом, щоб не розгнівати його

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трамп і європейські лідери у Білому домі

Трамп і європейські лідери у Білому домі

Країни Європи повністю залежать від емоцій та примх Дональда Трампа, тому змушені загравати з американським президентом, аби не розізлити його.

Таку думку висловив німецький політолог, професор Стефан Бірлінг, завідувач кафедри міжнародних відносин Регенсбурзького університету в інтерв’ю Welt, яке публікує Оnet.

Німецький експерт прокоментував саміт у Вашингтоні за участю Трампа, Зеленського і європейських лідерів.

«Європейці ллють воду, бо знають, що повністю залежать від емоцій та примх Дональда Трампа. Вони самі діють з позиції слабкості…», — каже політолог.

На його думку, Європа опинилася в такій ситуації не в останні тижні чи місяці, а фактично з кінця холодної війни. Експерт вважає, що Європа ніколи не брала на себе завдання зробити світ безпечнішим місцем. Вона не має власної сильної військової чи зовнішньої політики.

«Усім відомо, наскільки Європа залежить від США у сфері політики безпеки та економіки. Ми завжди переконували себе, що американці захистять нас, коли настане кризовий момент. Ця ілюзія зникла в небуття. Ми ніколи не готувалися до майбутньої ситуації. Тому у нас не залишається іншого вибору, окрім цієї ганебної подачі… Ось чому нам доведеться робити все: від костюмів (натяк про компроміс Зеленського у виборі одягу на зустріч у Білому домі — Ред.) до лестощів на адресу Трампа», — зазначив Стефан Бірлінг.

Раніше ми писали про чотири сенсаційні висновки переговорів у Вашингтоні.

Також в ОП розповіли подробиці переговорів у Білому домі між президентами Трампом і Зеленським та європейськими лідерами.

