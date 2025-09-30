Очільник Пентагону зробив заяву про підготовку США до війни

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що новою місією Пентагону буде виключно ведення бойових дій. Генерали мають готуватися до війни.

Про це очільник Пентагону сказав під час звернення до генералів.

«Проста, але глибока правда: щоб бути впевненими в мирі, ми повинні готуватися до війни», — заявив Гегсет.

«Відтепер єдина місія відновленого Воєнного департаменту така: вести бої, готуватись до війни та перемоги, невпинно й безкомпромісно. Не бо хочемо війни… Ми прагнемо миру для наших громадян», — висловився міністр оборони.

Він додав, що головним завданням є «бути сильними, щоб запобігти війні».

«Це називається мир через силу. Історія вчить: лише ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну», — наголосив Гегсет.

До слова, під час цього ж виступу Гегсет наголосив, що армія США є «найсильнішою, найсмертоноснішою та найпідготовленішою на планеті». Він заявив, що ті, хто наважиться кинути виклик Штатам, будуть «роздавлені насильством, точністю та люттю Військового міністерства».

Нагадаємо, очільник Пентагону скликав екстрену нараду сотень генералів США для обговорення Національної оборонної стратегії. За даними The Washington Post, впливові генерали висловлюють незгоду зі зміщенням фокусу стратегії на внутрішні загрози та скороченням ролі США в Європі.