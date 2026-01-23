"Ми програємо": Мелоні закликала лідерів ЄС не сваритися з Трампом через Гренландію

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Associated Press

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні під час екстреного саміту в Брюсселі виступила з несподіваною промовою на захист позиції президента США Дональда Трампа, намагаючись вгамувати трансатлантичні пристрасті.

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох посадовців, ознайомлених із перебігом приватних переговорів.

«Не пишіть, що він божевільний»

За даними джерел, Мелоні чітко заявила колегам: боротьба з Трампом — це «погана ідея», адже в разі конфлікту з Америкою саме Європа буде стороною, що програє.

Вона закликала лідерів зберігати спокій і «не списувати Трампа з рахунків як божевільного чи непередбачуваного», як це роблять деякі чиновники в кулуарах.

Це сталося на тлі бурхливого початку 2026 року в міжнародній політиці.

У чому суть конфлікту

Приводом для екстреного саміту стала вимога Дональда Трампа до Данії передати США контроль над Гренландією. Коли вісім європейських країн виступили проти цього, президент США пригрозив запровадити проти них жорсткі торговельні мита.

Ситуація напружилася до межі. Проте після того, як ЄС пригрозив дзеркальними заходами, а фондові ринки відреагували падінням, Трамп дав задню і натякнув на готовність до «дружньої угоди».

Нова тактика Європи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту зазначила, що лідери засвоїли урок: «тверда», але «неескалаційна» позиція у спілкуванні з Трампом працює найкраще.

Водночас Мелоні продовжує вибудовувати власну лінію. Одразу після саміту вона прийняла в Римі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца для обговорення оборонної співпраці.

Лідери ЄС домовилися зустрітися знову наступного місяця для «стратегічного мозкового штурму». Головна тема — як адаптуватися до нового світового порядку, де міжнародне право важить дедалі менше, а долю світу вирішує суперництво великих держав.

«Ілюзій, що криза минула, ні в кого немає», — резюмував один із співрозмовників видання.

Нагадаємо, Трамп зізнався, що міг неправильно оцінити ситуацію навколо Гренландії. Президент США заявив, що міг бути дезінформований щодо планів Європи розмістити війська в Гренландії. Водночас він знову наполягає на контролі США над островом.