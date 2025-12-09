“Ми реалісти”: Зеленський зробив відверту заяву про повернення Криму та вступ до НАТО

Президент США Дональд Трамп, президент РФ Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів щодо нещодавньої заяви Дональда Трампа. Президент США в інтерв’ю стверджував, що під час першої зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним Зеленський нібито категорично заявив: «Я хочу повернути Крим, і Україна буде в НАТО».

Президент прокоментував ці слова, відповідаючи на запитання журналістів в режимі аудіоповідомлень.

Про НАТО і позицію союзників

Зеленський наголосив, що вступ до Альянсу залишається стратегічною метою України, яку він вважає цілком справедливою. Проте він закликав дивитися на речі реально.

«Дивіться, ми реалісти, ми хочемо дійсно в НАТО. На мій погляд це справедливо. Але ми точно знаємо, що ні Сполучені Штати Америки, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО», — зазначив президент.

Він також додав очевидний факт: Росія ніколи не погодиться з таким вибором України, що ускладнює ситуацію.

Про Крим і брак ресурсів

Щодо деокупації Кримського півострова, президент був максимально відвертим. Він визнав, що на даному етапі війни Україна не має достатнього військового потенціалу для проведення такої масштабної операції.

«І сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим… І скажу чесно, так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього», — констатував Зеленський.

Що було сказано Путіну

Водночас президент не став заперечувати слова Трампа про зміст його розмови з Путіним. Він підкреслив, що його позиція залишається незмінною, навіть попри брак ресурсів сьогодні.

«І може я це і сказав на першій зустрічі. І я вважаю, що я був правий. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський запевнив, що якщо РФ припинить атакувати українську енергетику, то він теж підтримає енергетичне перемир’я.