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«Ми спалимо їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа щодо російського дизелю — FT
Рішення Трампа послабити санкційні обмеження щодо російського дизельного пального спричинило негативну реакцію в українській столиці.
Україна продовжуватиме атакувати російські нафтопереробні заводи, попри рішення президента США Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. У Києві це рішення викликало обурення.
Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на українського посадовця.
«Ми спалимо їхні нафтопереробні заводи», — заявив співрозмовник журналіста.
За словами Міллера, рішення Трампа послабити санкційні обмеження щодо російського дизельного пального спричинило негативну реакцію в українській столиці.
Журналіст зазначив, що в Києві «сьогодні ввечері панують розчарування та гнів» через крок американської адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський також розкритикував це рішення в коментарі для Axios. Він назвав дозвіл на експорт російського дизельного пального несправедливим.
«Знаєте, це схоже на подарунок на день народження для Путіна. Виглядає жахливо», — сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що домовився з диктатором Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.
Ми раніше інформували, що Росія починає достроково скасовувати обмеження на експорт дизельного пального та заявляє про готовність збільшити постачання до США вже в жовтні.