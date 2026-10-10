Пожежа на НПЗ / © скриншот з відео

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Україна продовжуватиме атакувати російські нафтопереробні заводи, попри рішення президента США Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. У Києві це рішення викликало обурення.

Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на українського посадовця.

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«Ми спалимо їхні нафтопереробні заводи», — заявив співрозмовник журналіста.

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За словами Міллера, рішення Трампа послабити санкційні обмеження щодо російського дизельного пального спричинило негативну реакцію в українській столиці.

Журналіст зазначив, що в Києві «сьогодні ввечері панують розчарування та гнів» через крок американської адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував це рішення в коментарі для Axios. Він назвав дозвіл на експорт російського дизельного пального несправедливим.

«Знаєте, це схоже на подарунок на день народження для Путіна. Виглядає жахливо», — сказав Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що домовився з диктатором Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

Ми раніше інформували, що Росія починає достроково скасовувати обмеження на експорт дизельного пального та заявляє про готовність збільшити постачання до США вже в жовтні.

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