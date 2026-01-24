ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
843
Час на прочитання
2 хв

Ми спостерігаємо несправжні переговори: Портников про зустріч в ОАЕ

Портников пояснив, чому переговори в ОАЕ — це лише дипломатична гра, щоб не розгнівати Трампа

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чому Портников не вірить у реальні домовленості з РФ

Чому Портников не вірить у реальні домовленості з РФ / © ТСН.ua

Весь переговорний процес в ОАЕ — не справжні перемовини, а намагання України та її європейських союзників не дати можливості адміністрації Трампа звинуватити Київ у небажанні досягти миру.

Таку думку висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников.

Журналіст прокоментував, чи мала б Україна вийти з процесу перемовин в Абу-Дабі через черговий масований обстріл Росії.

«В мене немає жодних сумнівів з приводу того, що на справжніх переговорах злодійський обстріл мирного населення є приводом до відмови у їхньому продовженні та інших дипломатичних демаршів. Але проблема в тому, що те, що ми спостерігаємо сьогодні — не справжні перемовини, а намагання України та її європейських союзників не дати можливості адміністрації Трампа звинуватити Київ у небажанні досягти миру, вийти з процесу й навіть припинити допомогу Україні», — пояснив він.

На думку Портникова, насправді Україна веде перемовини з американцями.

«Росіяни там для мебелі і у них та ж сама задача, що й у нас — самою своєю присутністю переконувати Трампа у своїй миролюбності. А те що у Вашингтоні воліють не помічати обстрілів України в момент перемовин — це вже на совісті їхніх американських учасників», — зазначив журналіст.

Чи відбудуться колись справжні перемовини із Росією

Портников вважає, що об’єктивні передумови для цього у найближчі роки практично відсутні. Навіть в разі істотного зменшення економічного і військового потенціалу РФ.

«Швидше ми будемо мати справу із поступовим затуханням війни й головними нашими зусиллями мають бути дії, спрямовані на виснаження російських ресурсів. Участь у імітованому переговірному процесі з метою не допустити відмови США від тиску на Москву є істотною частиною таких дій», — підсумував він.

Нагадаємо, що в ОАЕ розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ.

