Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

"Ми стали ще далі від завершення війни": політолог Фесенко про зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Не варто плутати компліменти Трампу і реальну політику. З реальною політикою, на жаль, ситуація погіршилася і стала більш заплутаною, зазначив Фесенко.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Володимир Фесенко

Політолог Володимир Фесенко / © ТСН

Після зустрічі на Алясці ми стали ще далі від завершення війни.

Таку позицію в етері КИЇВ24 висловив політолог Володимир Фесенко.

«Жодного припинення війни найближчим часом не буде. Тому що переговори про мирну угоду можна вести не просто місяцями, а роками. Більше того, я скажу, що по деяких позиціях неможливо взагалі домовитися», — зазначив він.

Формальних офіційних домовленостей немає взагалі, наголошує Фесенко.

За словами політолога, якщо почитати зараз західні ЗМІ — «це нагадує зіпсований телефон».

«Давайте не плутати компліменти Трампу і реальну політику. З реальною політикою, на жаль, ситуація, на мій погляд, погіршилася і стала більш заплутаною», — підсумував Фесенко.

Нагадаємо, на Алясці завершилися перемовини Трампа і Путіна. Вони тривали близько трьох годин.

Американський президент згодом зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському, а також поспілкувався з європейським лідерам і розповів про результати перемовин із Путіним. Деталі розмови наразі не повідомляються.

Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Володимир Путін згоден на тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським.

