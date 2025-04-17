"Ми всі в цьому лайні": Каспаров розніс російських опозиціонерів за мовчання про війну

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров / © Getty Images

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Російський опозиціонер Гаррі Каспаров жорстко розкритикував інших опозиціонерів, які виїхали з РФ, за їхню бездіяльність у контексті війни проти України. Тоді як справа опозиції — кричати, що вбивства не можуть бути буденністю, і що президент Росії Володимир Путін — воєнний злочинець.

Про це Каспаров написав на своїй Facebook-сторінці.

Гросмейстер акцентував, що позиція багатьох його колег по еміграції не витримує жодної критики. У Каспарова викликає подив вічна спроба залишитися в білих рукавичках — «ми ні до чого».

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«Ви до чого. Ми всі у цьому лайні, це лайно лежить на нас усіх. Досить робити вигляд, що ви до цього не маєте стосунку. Що довше ви прикидаєтеся, то більше стаєте співучасниками путінських злочинів«, — наголосив автор допису, звертаючись до інших російських опозиціонерів.

Він зазначив, що з кожним російським ударом по Україні розсипається в пилюку ганебна брехня про «війну Путіна».

«Це не війна Путіна. Це війна Росії», — вказав Каспаров.

Він закликав російських опозиціонерів припинити брехати Заходу, що в РФ є антивоєнний рух.

«Є якась кількість пристойних людей, які мовчать. Але це все одно одиниці на загальному тлі. Хтось сидить у в’язницях, але й вони потрапили туди не тому, що мріяли про подвиг. Таких героїв, як Скобов та Горінов, — лічені одиниці», — йдеться в повідомленні гросмейстера.

За словами Каспарова, історична провина за те, що відбувається, «на всіх нас, але куди більша вина лежить на тих, хто, сидячи на грантах, намагається обманювати західну громадську думку, продовжуючи розповідати казки про те, що є якась «інша Росія», якої немає».

Опозиціонер вказав, що війна стала буденністю а вбивства стали звичайними. І справа опозиції — кричати, що вбивства не можуть бути буденністю.

«Путін — воєнний злочинець, і всі люди, які працюють на Путіна, — воєнні злочинці. Будь-яка спроба змастити цю картину робить людину також співучасником», — наголосив Каспаров.

«Сьогоднішня путінська Росія — це ворог, як фашистська Німеччина. Тому треба допомагати Україні виграти війну, і так, треба дати Україні ракети, які летітимуть Москва-Сіті. Це важлива позиція, яку має займати будь-яка людина, вважає себе російським патріотом», ­– резюмував опозиціонер.

До слова, одним із небагатьох російських опозиціонерів, який виступає проти війни РФ та активно підтримує Україну, є ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов. У грудні 2024 року він висловив думку, що після перемир’я з Україною, протягом двох наступних років Росія може розпочати війну з країнами Балтії або Польщею.