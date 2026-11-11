«Ми втрачаємо людей»: Зеленський назвав головне завдання переговорів з Росією

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що головним завданням переговорів є припинення війни, адже Україна продовжує втрачати людей.

Про це президент заявив під час зустрічі в Данії, відповідаючи на запитання про зміни в у посередництві США та теми, які обговорюють під час перемовин.

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«Найголовніше — зупинити війну, бо ми втрачаємо людей. Втрачаємо безпеку для всього світу. Я думаю, що в Абу-Дабі наша команда і європейські радники з нацбезпеки були чіткі щодо цього», — наголосив він.

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Глава держави зауважив, що домовленості про безпеку Європи та відбудову України неможливо обговорювати без участі європейських партнерів.

«Ми не можемо зупинити цю війну, думаючи про безпеку Європи та відбудову України без Європи. Залучення європейців до цього процесу — дуже важлива зміна», — зазначив Зеленський.

За його словами, подальші кроки мають відбуватися послідовно: спочатку потрібно зупинити війну, а вже потім визначати структуру домовленостей, гарантії безпеки та умови для відновлення і процвітання України.

Нагадаємо, видання AFP із посиланням на високе українське джерело пише, що Україна хоче на 10 років зберегти 800-тисячну армію. Зокрема, представник США Джаред Кушнер повідомив учасникам переговорів, що Вашингтону вдалося «скоротити розбіжності» між Україною та Росією. Втім, він не розкрив подробиць щодо досягнутих домовленостей.

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Тим часом Le Monde наголошує, що начебто переговори України та РФ зайшли в глухий кут. Москва відмовляється погоджуватися на припинення вогню. Водночас представники США обговорюють із партнерами ширший план щодо майбутньої безпеки Європи, який викликає занепокоєння в Україні та європейських столицях.

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