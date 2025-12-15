"Ми є свідками "Мюнхена-2": Ющенко висловився про мирні перемовини

Третій президент України Віктор Ющенко / © ТСН

Нинішня ситуація з мирними переговорами схожа на підписання Мюнхенської мирної угоди у 1938 році.

Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко у коментарі «Новини.LIVE», коментуючи мирні переговори.

«Мені здається, що ми є свідками „Мюнхена-2“, — сказав він.

Ющенко нагадав, як тоді європейські країни пішли на умиротворення Гітлера та віддали йому частину Чехословаччини в обмін на припинення війни, але вже за рік розпочалася Друга світова.

Ющенко розкритикував позицію демократичних країн, які зараз йдуть на поступки Путіну і замість того, щоб обмежувати агресора, обмежують Україну та її суверенітет.

«І тут хочеться, знаєте, ще раз Черчилля згадати, який казав: „Історія — це гарна вчителька. Тільки сьогодні її попалися бездарні учні“, — підсумував він.

Нагадаємо, топдипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Україна зараз ближча до миру, аніж будь-коли, водночас застерегла від ризикованого, на її думку, кроку в напрямку можливої угоди. Про це вона сказала 15 грудня, прибуваючи на засідання глав МЗС ЄС у Брюсселі. Каллас застерегла від здачі Донбасу Путіну.

Ранішевидання BILD писало про те, що переговори щодо України різко активізувалися. Наразі вони відбуваються найбільш інтенсивно, ніж раніше — починаючи від лютого 2022-го. За даними співрозмовника, Дональд Трамп чинить жорсткий тиск на Володимира Зеленського на тлі внутрішнього політичного ослаблення президента України через корупційний скандал.