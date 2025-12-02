Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває ближче до миру, ніж будь-коли раніше.

Про це глава держави сказав під час виступу у парламенті Ірландії.

«Цього ранку в Ірландії наша делегація виступила з брифінгами після переговорів з американською стороною. Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори. Ми зараз ближче до миру, ніж коли-небудь. Є шанси і маємо ними скористатися», — заявив Зеленський.

Президент закликав світ пам’ятати, що російське вторгнення в Україну — це кримінальний, неспровокований акт агресії.

«Стало це тому, що Росія хотіла ставитися до України як до своєї власності, а до українців — як до худоби в хліві. Немає політиків у Європі чи десь інде, які б могли забути те, що ми досягли разом», — додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський поділився кількома деталями щодо скоригованого мирного плану між США та Україною, який, як він підтвердив, зведений до 20 пунктів. Також він застеріг світ від повторної агресії РФ і закликав США до конкретики щодо гарантій безпеки.