Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримує значні прибутки від продажу зброї європейським країнам, які закуповують американське озброєння для передавання Україні.

Про це очільник Білого дому вихвалився в інтерв’ю телеканалу Fox News.

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Під час розмови з журналісткою президент наголосив, що Америка продає партнерам у Європі військову техніку за повною вартістю і «не надає жодних знижок».

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«Думаю, здебільшого вони передають її Україні. Але ми продаємо зброю за повною ціною, не робимо знижок. Можна сказати, що ми заробляємо на цьому великі гроші. Мені байдуже. Я цього не хочу», — заявив Трамп.

За його словами, війна Росії проти України безпосередньо не впливає на Штати. Американська сторона натомість отримує повну оплату за продане озброєння і завдяки цьому має значні прибутки, додав Трамп.

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що США хочуть натиснути на країни НАТО з проханням збільшити фінансування військової допомоги Києву. Точна сума, яку прагнуть залучити у Вашингтоні, наразі невідома. Джерела повідомили про наявний дефіцит фінансування у розмірі близько 2 млрд доларів для вже затверджених пакетів озброєння.

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