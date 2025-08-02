"Ми збираємося захищати наших людей": Трамп прокоментував рішення перемістити атомні підводні човни

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення перемістити атомні підводні човни.

Це він заявив журналістам під час спілкування на галявині біля Білого дому.

"Так, нам довелося це зробити. Ми просто повинні бути обережними — була озвучена загроза, і ми визнали це неприйнятним. Тож я повинен діяти дуже обережно. Я зробив це, виходячи з міркувань безпеки наших людей. Загроза була озвучена колишнім президентом Росії, і ми збираємося захищати наших громадян", — сказав президент США під час спілкування з журналістами.

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Нагадаємо, Дмитро Медведєв відповів на заяви Дональда Трампа, який попередив його про «небезпечну територію». Російський політик натомість назвав реакцію США ознакою правоти Кремля.

Раніше президент США Дональд Трамп різко відповів на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном. У заяві він назвав російського політика «невдалим колишнім президентом», який «має стежити за своїми словами».

Окрім цього, експрезидент і «гавкучий пес російського режиму» Дмитро Медведєв — зручний співрозмовник для Дональда Трампа з його теперішнім ставленням до Росії.