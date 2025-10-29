"Ми зітремо Москву з мапи": у Бельгії зробили попередження Росії

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен / © Getty Images

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що в разі російського удару неядерною ракетою по Брюсселю, НАТО «зітре Москву з мапи».

Про це бельгійський міністр сказав у інтерв’ю De Morgen.

Франкен прокоментував погрози Кремля про «драматичну межу», які там озвучили у відповідь на ймовірне передавання Україні від США далекобійних ракет Tomahawk за рахунок Європи.

«Путін так казав і тоді, коли Фінляндія та Швеція вступали до НАТО. Казав — і коли ми відправляли танки, ракети, F-16… Висновок: ми не повинні піддаватися на його шантаж«, — сказав очільник Міноборони Бельгії.

Він додав, що «спочатку ми боялися навіть відповідати на удари всередині України, аби не розлютити Путіна». Франкен визнав, що це лише продовжило війну, бо всі лінії постачання Росії проходять через її територію.

«Їх треба атакувати — і ми нарешті це робимо. Це теж була „червона лінія“ для Путіна. Але що він зробив? Нічого. Він знає: якщо застосує ядерну зброю, Москву зітруть із лиця землі. І це буде кінець світу», — висловився бельгійський міністр.

Він також відповів на запитання, чи не боїться, що президент Росії Володимир Путін може вдарити неядерною ракетою по Брюсселю.

«Ні. Бо тоді він вдарить у саме серце НАТО — і ми зітремо Москву з мапи«, — наголосив Франкен.

До слова, раніше 29 жовтня Франкен заявив про цілеспрямовану атаку на військову інфраструктуру, оскільки протягом тривалого часу кілька дронів кружляли у Бельгії над важливою військовою базою в Марш-ан-Фамен. За словами міністра, це була «чітко спланована операція проти серця нашої армії», ймовірно, з метою пошуку критичної інформації.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру нападати на жодну країну НАТО і навіть готова закріпити це в гарантіях безпеки. Водночас Лавров звинуватив Захід у приготуванні до нової великої європейської війни і виступив проти начебто перетворення Євразії на «вотчину НАТО».