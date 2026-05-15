"Ми зробили це разом": Ірина Мудра про вирішальний крок до створення Спецтрибуналу для РФ
Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в Кишиневі уклали 36 держав і ЄС в п'ятницю, 15 травня. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в Facebook.
“Щойно в Кишиневі 36 держав і ЄС уклали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”, - розповіла посадовиця.
Вона нагадала: ще кілька років багато хто казав, що цього не буде ніколи. Мовляв, це юридично складно, політично чутливо та й забагато інтересів проти.
“Я пам'ятаю розмови, коли нам пояснювали, чому це не спрацює. Пам'ятаю раунди переговорів, де здавалося - стіна. Пам'ятаю, як команда - юристи, дипломати, парламентарі - поверталася і шукала інший шлях, коли цей не проходив. Памʼятаю, як щоразу після чергового тупика в переговорах Президент України Володимир Зеленський не дозволяв світові звикнути до неможливості - і саме його історичне політичне лідерство, наполегливість та особиста переконливість крок за кроком об’єднали партнерів навколо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Сьогодні ми це зробили – разом”, - констатувала заступниця голови ОП.
За її словами тепер, вперше після Нюрнберга і Токіо, з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України.
“Ті, хто її почав, понесуть відповідальність. Це вже неминуче. Далі - формування трибуналу в Гаазі: судді, правила, розслідування. Розраховуємо запустити вже наступного року. Робота продовжується”, - резюмувала Ірина Мудра.