"Ми зробили це разом": Ірина Мудра про вирішальний крок до створення Спецтрибуналу для РФ

“Щойно в Кишиневі 36 держав і ЄС уклали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”, - розповіла посадовиця.

Вона нагадала: ще кілька років багато хто казав, що цього не буде ніколи. Мовляв, це юридично складно, політично чутливо та й забагато інтересів проти.

“Я пам'ятаю розмови, коли нам пояснювали, чому це не спрацює. Пам'ятаю раунди переговорів, де здавалося - стіна. Пам'ятаю, як команда - юристи, дипломати, парламентарі - поверталася і шукала інший шлях, коли цей не проходив. Памʼятаю, як щоразу після чергового тупика в переговорах Президент України Володимир Зеленський не дозволяв світові звикнути до неможливості - і саме його історичне політичне лідерство, наполегливість та особиста переконливість крок за кроком об’єднали партнерів навколо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Сьогодні ми це зробили – разом”, - констатувала заступниця голови ОП.

За її словами тепер, вперше після Нюрнберга і Токіо, з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України.

“Ті, хто її почав, понесуть відповідальність. Це вже неминуче. Далі - формування трибуналу в Гаазі: судді, правила, розслідування. Розраховуємо запустити вже наступного року. Робота продовжується”, - резюмувала Ірина Мудра.

