«Ми зробимо це для Європи»: Зеленський анонсував створення щита від балістики

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна та вся Європа наразі перебувають у вразливому становищі через гострий дефіцит систем протибалістичного захисту типу Patriot та ракет до них. Водночас Київ разом із ключовими європейськими партнерами вже став на шлях створення спільної антибалістичної системи, яка має захистити весь континент.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю телеканалу Sky News.

Про відносини з Трампом та закупівлю «деяких» ракет

Відповідаючи на запитанняпро позицію Адміністрації Трампа щодо постачання Patriot, Зеленський зазначив, що ситуація залишається незмінною протягом останнього року. Україна змушена шукати альтернативні фінансові та логістичні шляхи.

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«Ми перебуваємо на тій самій позиції, що й протягом останнього року, коли ми можемо використовувати гроші наших європейських партнерів і, використовуючи спеціальну програму, купувати деякі ракети. Я сказав „деякі“, тому що йдеться про певну кількість — у нас їх не надто багато», — пояснив глава держави.

Зеленський визнав, що це постачання є результатом виключно професійної роботи української дипломатії та міцних особистих стосунків із лідерами європейських країн, зокрема Великої Британії, чиє суспільство палко підтримує українців.

Створення антибалістичного щиту

Зеленський впевнено заявив, що Україна планує приєднатися або очолити процес створення новітнього протиракетного щита для Європи.

«Це велика, велика проблема, що такі, на сьогодні я можу вам сказати, що це такі унікальні системи, як системи Patriot. І, звичайно, Європа матиме їх. Ми вироблятимемо, або Франція, або Великобританія, або деякі країни. Одностайність деяких європейців зробить це. Ми на цьому шляху. Ми зробимо для Європи антибалістичну систему. Я це знаю. І ми приєднаємося до наших партнерів або ми очолимо цей процес — не має значення. Те, що може наблизити нас швидше — це краще. Але зараз у нас великий дефіцитний розрив із цими системами і з ракетами», — сказав він.

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Слабка позиція для України та ЄС

За словами президента, нинішній брак протиракетних систем — це «слабка позиція» не лише для України, яка перебуває у стані гарячої війни, а й для всього європейського континенту. І російський диктатор Путін чудово знає про цю слабкість системи захисту.

«Ми можемо знищити будь-які, на сьогоднішній день, будь-які види безпілотників, іранські, російські, північнокорейські, китайські, не має значення — з різними двигунами, на низькій швидкості, не має значення. (Ми можемо зробити все і ми можемо працювати проти різних видів ракет і різної зброї, але проти балістичної ми цього не зробили», — пояснив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський анонсував удари по Москві й Петербурзі.

Також він пояснив, чому Україна «не буде помирати мовчки».

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