Мєдвєдєв зробив різку заяву після зустрічі Зеленського з Трампом
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв відреагував на переговори Зеленського з Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Білому домі.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв відреагував на переговори президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні.
Відповідний допис Мєдвєдєв написав в Х.
Російський політик написав, що “антиросійській воєнній коаліції не вдалося переграти Трампа на його території”, додавши, що європейські партнери “подякували Трампу та стали більш прихильними до нього”.
Мєдвєдєв також згадав заяви Києва про гарантії безпеки та повернення територій, стверджуючи, що Зеленський “знову говоритиме про це, щойно одягне свою військову форму”.
Нагадаємо, російські чиновники переважно відхилили запропоновані Європою гарантії безпеки для України в потенційній мирній угоді. 18 серпня під час зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін кількома днями раніше на саміті на Алясці висловив готовність прийняти певні гарантії, однак Кремль фактично відмовився від більшості із них.