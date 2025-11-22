Мирний план Трампа: де і коли зустрінуться делегації України, США та Європи

Президент США Дональд Трамп запропонував мирний план для України / © ТСН.ua

Зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

Про це повідомили німецькому інформаційному агентству DPA джерела в уряді ФРН, передає швейцарське видання Suedostschweiz.

Як стало відомо CNN, один із ключових учасників переговорів, міністр армії США Ден Дрісколл разом зі своєю командою прибув до Женеви у суботу вранці.

Як повідомив виданню неназваний американський чиновник, тут відбудеться зустріч з високопосадовцями України для обговорення наступних кроків для мирного врегулювання.

За словами цього ж джерела, державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф приєднаються до переговорів завтра.

Метою зустрічі називають узгодження формулювань до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом.

Американські джерела також повідомили про заплановану зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого мирного плану, яка «відбудеться швидко», але не в Женеві. Чиновник відмовився уточнити, де і коли відбудеться ця зустріч.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

Раніше на сайті президента з’явився указ №854/2025, в якому вказано, хто з високопосадовців увійшов до делегації.

Нагадаємо, у «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.