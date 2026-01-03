Мир близько, але є умова: в NYT розповіли, що відомо про гарантії безпеки для України

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Переговори України зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами наблизили сторони до потенційної мирної угоди з Росією. Втім, у Києві наголошують: жоден документ не матиме сенсу без чітких і дієвих гарантій безпеки для України.

Про це пише The New York Times.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що мир можливий лише за умови, якщо Україна отримає надійний механізм захисту від повторної агресії РФ. Саме питання гарантій безпеки залишається найскладнішим і водночас ключовим у перемовинах.

Наразі до кінця не зрозуміло, які саме країни готові взяти на себе зобов’язання захищати Україну в разі нового нападу та як ці гарантії працюватимуть на практиці.

3 січня до України прибули 18 радників з питань національної безпеки від країн-партнерів. Вони беруть участь в обговоренні проєкту мирного плану, системи гарантій безпеки та плану відновлення країни.

За словами Зеленського, робота над ключовими документами — гарантіями безпеки, економічним відновленням і поетапним припиненням війни — просувається швидко. Президент висловив сподівання, що узгодження основних положень може бути завершене вже у січні.

Найближчими днями також триватимуть переговори з так званою «коаліцією охочих», а згодом заплановані окремі зустрічі з представниками США.

Українська наполегливість у питанні гарантій пояснюється минулим досвідом. Одним із найболючіших прикладів залишається Будапештський меморандум 1994 року, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на безпекові запевнення з боку Росії, США та Великої Британії.

Документ не містив конкретних зобов’язань щодо військової допомоги, що, на думку українських посадовців, дало Росії змогу безкарно розпочати агресію у 2014 році з анексії Криму.

Що можуть запропонувати партнери

У проєкті мирного плану, який обговорюється, йдеться про можливість надання Україні гарантій безпеки, наближених до Статті 5 НАТО — принципу колективної оборони. Серед потенційних гарантів називають США, НАТО та окремі європейські країни.

Також передбачено збереження чисельності Збройних сил України на рівні близько 800 тисяч військових у мирний час за фінансової підтримки партнерів, укладення двосторонньої безпекової угоди зі США та членство України в Європейському Союзі у визначений термін.

Окремо розглядається варіант участі європейських держав у межах «коаліції охочих», деякі з них уже заявили про готовність розмістити свої війська в Україні.

Тепер ключове питання полягає в тому, які саме зобов’язання готові взяти на себе європейські країни та в які строки. Саме це, за даними видання, стане головною темою переговорів у найближчі дні.

Україна ж наполягає: без чітких, юридично зобов’язувальних гарантій безпеки будь-яка мирна угода ризикує залишитися лише папером.

Нагадаємо, європейські союзники України готуються затвердити плани гарантій безпеки після припинення вогню. У січні країни так званої «коаліції охочих» на чолі з Францією та Великою Британією мають фіналізувати деталі довгострокової підтримки Києва — від можливого розгортання військ і стримувальних механізмів до фінансової допомоги та постачання озброєння. Європейські столиці також очікують офіційної відповіді Москви на 20-пунктний план щодо завершення війни.