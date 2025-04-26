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Мир буде, але не скоро: експерт розкрив нові деталі перемовин
Експерт очікує активізації європейських союзників.
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що попри складну ситуацію з переговорами, Україна має шанс покращити свої позиції, а Європа дедалі активніше включається у процес.
Про це він розповів в інтерв’ю «Мосейчук Podcast».
За словами Мельника, «американські гірки» переговорного процесу ще не завершені й триватимуть щонайменше кілька місяців. Проте дипломат залишається оптимістом.
Він вірить, що найближчим часом Німеччина зможе повернутися до активної участі в переговорах після обрання нового канцлера Фрідріха Мерца, що заплановано на 6 травня.
«У нас є шанс. Європейці також його відчувають. Якщо до процесу приєднаються Франція, Велика Британія, Польща та інші партнери, ми отримаємо потужний європейський квартет союзників, які розділяють бачення України щодо мирного договору», — зазначив Мельник.
Він також наголосив, що Україна повинна шукати підходи до Дональда Трампа, адже вплив його найближчого оточення відіграє вирішальну роль у прийнятті зовнішньополітичних рішень США.
«Зараз — час мобілізувати всі дипломатичні ресурси, щоб донести до президента США нашу позицію», — додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані пообіцяв, що не буде виходити із переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.