ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
632
Час на прочитання
1 хв

Мир буде, але не скоро: експерт розкрив нові деталі перемовин

Експерт очікує активізації європейських союзників.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
з: Мельник про шанс вплинути на позиції Трампа та нову роль Європи

з: Мельник про шанс вплинути на позиції Трампа та нову роль Європи / © ТСН.ua

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що попри складну ситуацію з переговорами, Україна має шанс покращити свої позиції, а Європа дедалі активніше включається у процес.

Про це він розповів в інтерв’ю «Мосейчук Podcast».

За словами Мельника, «американські гірки» переговорного процесу ще не завершені й триватимуть щонайменше кілька місяців. Проте дипломат залишається оптимістом.

Він вірить, що найближчим часом Німеччина зможе повернутися до активної участі в переговорах після обрання нового канцлера Фрідріха Мерца, що заплановано на 6 травня.

«У нас є шанс. Європейці також його відчувають. Якщо до процесу приєднаються Франція, Велика Британія, Польща та інші партнери, ми отримаємо потужний європейський квартет союзників, які розділяють бачення України щодо мирного договору», — зазначив Мельник.

Він також наголосив, що Україна повинна шукати підходи до Дональда Трампа, адже вплив його найближчого оточення відіграє вирішальну роль у прийнятті зовнішньополітичних рішень США.

«Зараз — час мобілізувати всі дипломатичні ресурси, щоб донести до президента США нашу позицію», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані пообіцяв, що не буде виходити із переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie