Мир буде, але не скоро: експерт розкрив нові деталі перемовин

з: Мельник про шанс вплинути на позиції Трампа та нову роль Європи / © ТСН.ua

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що попри складну ситуацію з переговорами, Україна має шанс покращити свої позиції, а Європа дедалі активніше включається у процес.

Про це він розповів в інтерв’ю «Мосейчук Podcast».

За словами Мельника, «американські гірки» переговорного процесу ще не завершені й триватимуть щонайменше кілька місяців. Проте дипломат залишається оптимістом.

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Він вірить, що найближчим часом Німеччина зможе повернутися до активної участі в переговорах після обрання нового канцлера Фрідріха Мерца, що заплановано на 6 травня.

«У нас є шанс. Європейці також його відчувають. Якщо до процесу приєднаються Франція, Велика Британія, Польща та інші партнери, ми отримаємо потужний європейський квартет союзників, які розділяють бачення України щодо мирного договору», — зазначив Мельник.

Він також наголосив, що Україна повинна шукати підходи до Дональда Трампа, адже вплив його найближчого оточення відіграє вирішальну роль у прийнятті зовнішньополітичних рішень США.

«Зараз — час мобілізувати всі дипломатичні ресурси, щоб донести до президента США нашу позицію», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані пообіцяв, що не буде виходити із переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.