Мир чи Донбас: який вибір поставили перед Україною – NYT

Збройні сили України / © Associated Press

На останніх переговорах у Вашингтоні президент США Дональд Трамп нагадав про карту України, де Донбас був позначений червоним як окупована територія. Для нього це був сигнал: без мирної угоди Київ ризикує втратити ще більше.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Для президента України Володимира Зеленського ситуація виглядає зовсім інакше. На зустрічі він розповів, що його дід воював за визволення міст Донбасу у Другій світовій війні, і поступитися цією землею означає здатися.

“Це болісна сторінка нашої історії, і все не так просто, як здається”, — наголосив він після повернення до Києва.

Сьогодні саме Донбас є ключовим у будь-яких домовленостях. Росія вимагає від України відмовитися від усього регіону, включно з територіями, які залишаються під контролем Києва — містами Краматорськ, Слов’янськ та іншими, де проживають сотні тисяч українців.

Путін роками використовував Донбас як інструмент тиску, а нині, на тлі війни, хоче перетворити його на важіль для політичного ослаблення Зеленського, відзначають експерти. Водночас соціологія показує: більшість українців категорично проти поступок. Конституція також забороняє передачу територій.

Для Києва дилема очевидна: або погодитися на умови, які відкидає суспільство, або ризикнути загостренням відносин зі США. Деякі дипломати припускають, що Україна могла б розглянути варіант поступки лише в обмін на реальні гарантії безпеки від Заходу — за участі американських та європейських сил.

Втім, поки що Володимир Зеленський уникає прямої відповіді. Він підкреслює: говорити про території він готовий тільки безпосередньо з Володимиром Путіним, який від зустрічі відмовляється.

Раніш видання The Times писав, що Кремль, схоже, зацікавлений у тому, щоб спробувати укласти угоду щодо України, яка влаштовує його. Однак, проблема в тому, що російський диктатор так само готовий продовжувати війну.