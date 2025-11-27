Мир чи капітуляція України: як Кремль шантажує переговорами і натякає на продовження війни будь-якою ціною

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль та путінські чиновники продовжують ставити умови, щоб відхилити будь-яку мирну угоду для припинення війни в Україні, яка не задовольняє всі максималістські вимоги агресорки Російської Федерації.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували заяви, що лунали від російських посадовців. Зокрема, напередодні низку кремлівських меседжів озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Зокрема, з його слів «не може бути жодної мови про будь-які поступки ключових аспектів» від РФ, адже Москва «готова досягти своїх заявлених цілей» на переговорах. Ба більше, наголоси він, Росія продовжить свою війну в Україні, якщо в переговорах будуть «будь-які невдачі».

Таким чином Рябков повторив давні вимоги Кремля та зауважив, що їхня позиція не змінилася. Він також послався на нібито «взаєморозуміння», якого США і РФ досягли на саміті на Алясці у серпні 2025-го.

“ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається використати відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати постійне небажання Кремля йти на компроміс та його зобов'язання досягти не що інше, як повну перемогу в Україні”, - наголошують американські фахівці.

Також, додають у звіті, речник “фюрера” Дмитро Пєсков заявив, мовляв, «занадто рано говорити», відповідаючи на запитання, в якому стверджувалося, що Україна та Росія ніколи не були так близькі до укладення мирної угоди.

Така відповідь представника Кремля, додають в ISW, ще одне свідченням того, що Російська Федерація дистанціюється від мирної пропозиції, ймовірно, тому, що Москва має намір її відхилити.

Разом з тим адміністрація Путіна стурбована, що Сполучені Штати правильно інтерпретують Росію як небажання брати участь у змістовних переговорах та приймати будь-яку мирну угоду, яка ставить під загрозу її здатність досягати своїх максималістських вимог.

Зазначається, що Росія не брала участі в змістовних переговорах від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го та продовжує відкидати умови, які йдуть на компроміс щодо будь-яких її максималістських вимог.

“Кремлівські чиновники продовжують ухилятися від звинувачень у готовності Росії до переговорів різними способами, зокрема перекладаючи провину за відсутність змістовних переговорів на Україну та Європу”, - констатують в ISW.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив про "позитивні" моменти "мирного плану" Сполучених Штатів Америки, який РФ отримала за "неофіційними каналами". Начебто Москва має "кілька варіантів" угоди, в яких "можна навіть заплутатися". Втім, як і звідки - він не уточнив.

Втім, Кремль навряд чи погодить новий мирний план, вважають аналітики Sky News. Оновлена угода скасовує ті основні поступки початкового плану, які вони хотіли росіяни, але які також перетинають усі ці “червоні лінії” України.