Президент Фінляндії Олександр Стубб / © Associated Press

Реклама

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що перспектива миру для України нині найближча від початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує Bloomberg, посиланням на заяву Стубба, який заявив, що мир для України зараз ближчий, ніж будь-коли від 2022 року.

За його словами, переговори вже сформували три окремі документи.

Реклама

Перший документ — рамковий, у ньому викладено 20 пунктів, які обговорювали європейські лідери. Стубб уточнив, що попередня версія угоди містила 28 пунктів, однак частина з них, яка стосувалася європейської безпеки, була «абсолютно неприйнятною» для Фінляндії. Нинішня редакція, за його словами, виглядає значно прийнятнішою.

Другий документ стосується гарантій безпеки України. Цей напрямок обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українськими представниками та європейськими безпековими структурами.

Третій документ зосереджений на післявоєнному відновленні України.

На тому ж заході виступив і колишній генсек НАТО, нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Він наголосив, що шлях до миру полягає в зміні стратегічних розрахунків Кремля. На його думку, лише надмірно висока ціна може змусити диктатора Путіна піти на реальні поступки.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що робота української делегації на переговорах у США була конструктивною, але виявила «непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати».

Ми раніше інформували, що міністерка закордонних справ Фінляндії сумнівається в успіху нинішнього «мирного плану», який може легітимізувати зміну кордонів силою.