Чи закінчиться війна в Україні до літа: що відомо про нові переговори з РФ і дедлайн США

Україна погодилася на переговори у США / © ТСН.ua

Реклама

Президент України Володимир Зеленський погодився на пропозицію США провести наступний етап мирних переговорів в Маямі. Зустріч може відбутися наступного тижня, однак наразі невідомо чи приєднається до них російська сторона.

Що відомо про потенційні мирні переговори та чи справді в Україні може настати мир найближчим часом — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Переговори України та Росії у США: яка наступна дата зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести черговий раунд мирних переговорів. Зустріч може відбутися наступного тижня, а саме — 17 або 18 лютого у місті Маямі.

Реклама

Однак, за словами українського президента, невідомо чи погодиться Росія на таку зустріч.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Зеленський розкрив деталі обговорень потенційної зустрічі та зазначив, що ідея США створити вільну економічну зону як буфер на Донбасі не викликає захвату ні в України, ні в Росії. Він зауважив, що погляди на цей план різняться, тож сторони домовилися детальніше опрацювати свої бачення до наступної зустрічі.

«Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими — давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати», — сказав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що в обговореннях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні уточнити свою позицію.

Реклама

«Якщо це наша територія — а це наша територія — то країна, чия це територія, повинна нею керувати», — сказав Зеленський.

У Росії заявляють про дистанцію та висувають нові вимоги до України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори щодо війни в Україні тривають, але попереду «ще більша дистанція».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Він зухвало закликав не «впадати у захоплене сприйняття» зусиль Трампа. Також Лавров вкотре брехливо запевнив, що РФ нібито прагне миру, однак, за його словами, «поки що ми не там».

Своєю чергою речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що конкретних дат нового раунду мирних переговорів експертів щодо України поки що немає.

Реклама

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

«Але ми, як і раніше, розраховуємо, що це станеться незабаром», — цинічно висловився Пєсков.

Водночас заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-які мирні домовленості мають базуватися на «гарантіях безпеки для Росії». На його думку, враховувати лише інтереси України у цій угоді нібито недостатньо.

«Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії», — заявив Грушко.

Війна в Україні може закінчитися протягом кількох місяців?

Днями Зеленський заявляв, що війна для України залишається питанням виживання держави, однак дипломатичний шлях завершення конфлікту все ще розглядається як можливий.

Реклама

За його словами, на прогрес у мирних переговорах суттєво впливають майбутні вибори в США. Зеленський пояснив, що для американців вибори зараз у пріоритеті, тому «вони прагнуть завершити все до червня» і хочуть бачити чіткий графік.

«В принципі, ми давно пропонували американській стороні мати справді чіткий Sequence Plan. Щоб всі розуміли, на що йдуть сторони, в який момент, на яких етапах. Щоб війна не розтягувалася, бо ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку. Ось і все. Якщо дійсно «рускіє» готові війну закінчити, то справді важливо зафіксувати, в які терміни», — зазначав він.

Окрім того, Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg, припустив, що війна може закінчитися протягом кількох місяців, якщо переговори «триватимуть у добрій волі».

Водночас впливове видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомляє, що проєкт мирної угоди між Росією та Україною може бути підготовлений вже у березні.

Реклама

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначає, що лишаються останні кроки до миру. За його словами, тільки президент США Дональд Трамп може зупинити російсько-українську війну.

Наслідки російських обстрілів в Україні / © Getty Images

Також він наголосив, що найважливіші питання мають обговорюватися лише на рівні лідерів держав.

«Найбільш чутливі та найскладніші мають бути розглянуті на рівні лідерів (Путіна і Зеленського — Ред.)», — підкреслив глава українського МЗС.

Позиція України

Після тристоронніх переговорів, які відбулися в Абу-Дабі 5 лютого, Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо Донбасу залишається незмінною.

Реклама

«Складні питання залишились складними. Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. «Стоїмо, де стоїмо» — це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд», — наголошував президент.

За словами Зеленський позиція України щодо Донбасу залишається незмінною / © Associated Press

Він зауважив, що Росія продовжує вимагати визнання окупованих територій своїми проте, за словами Зеленського, такі кроки не матимуть сили, навіть якщо їх підтримає хтось з іноземних лідерів.

Водночас глава держави наголосив, що пріоритетом для України залишається конкретний результат, а не сам факт діалогу. Він підкреслив, що фундаментом для завершення війни мають стати надійні безпекові механізми.

«Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату — дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити», — написав Зеленський у Telegram.

Реклама

Чому Україні не вигідно зараз сідати за стіл переговорів

Секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко вважає, що Україна перебуває у невигідній позиції для ведення перемовин.

Водночас він заявляє, що нинішній переговорний процес немає реальних результатів, окрім того Росія намагається посилити тиск на Україну як на фронті, так і поза ним, зокрема через удари по енергетичній інфраструктурі в період сильних морозів.

Переговори в Абу-Дабі, лютий 2026 року / © Стів Віткофф у мережі Х

«Вони намагаються схилити нас до поступок. Коли Росія подає свої аргументи, а у нас немає сильних контраргументів, переговори стають безрезультатними», — сказав депутат.

На думку нардепа Костенка, ситуація на переговорах кардинально зміниться, як тільки Україна перехопить ініціативу на фронті.

Реклама

За його словами, якщо вдасться вийти на темпи знищення окупантів у 50 тисяч на місяць та збивати до 90% ворожих дронів ще на підльоті, питання про «здачу територій» відпаде саме собою.

Також він наголосив, що Україна має готуватися до тривалого протистояння та чекати більш сприятливих дипломатичних умов, паралельно посилюючи обороноздатність.

Завершення війни в Україні до літа 2026: які є шанси

Роман Костенко вважає сценарій із завершенням війни до літа малоймовірним, якщо спиратися на нинішні реалії та плани Кремля, передає РБК-Україна.

За його словами, відмова України від територій не зупинить Росію — ворог лише візьме паузу на місяць, щоб перегрупуватися та вдарити на іншому напрямку.

Реклама

«Якщо ми не віддамо території, то це малоймовірний сценарій. Але якщо віддамо, то це максимум зупинить їх на місяць, вони перекинуть свої війська на інший напрямок і все почнеться знову», — пояснив нардеп.

Він вважає, що «мирний план» може спрацювати лише за умови появи «чорного лебедя», тобто:

раптової смерті Путіна;

внутрішнього колапсу у РФ;

або у разі критичних втрат окупантів, від яких вони не зможуть оговтатися.

Водночас Костенко застерігає від підступного перемир’я. Москва може погодитися на тишу лише для того, щоб втягнути Україну у виборчий процес, дочекатися зняття воєнного стану, а потім атакувати з новою силою.

«Підступний мир», я припускаю, може бути. А те, що Росія відмовиться атакувати нас далі в тих умовах, які у них зараз є, чесно, я в це не вірю. Хай я буду неправий. Але у війні з РФ потрібно завжди сподіватися на гірше, тому що це Росія», — сказав Костенко.

Реклама

Водночас військовий і політолог Кирило Сазонов називає березневі терміни закінчення війни«маячнею». Він зазначив, що росіяни зараз кидають у бій «усе, що можуть».

Експерт зазначив, що Путін прагне навіть найменшої перемоги, тож тиснутиме на Донеччину — Слов’янськ, Краматорськ.

Сазонов припускає, що бойові дії в Україні можуть стихнути до літа, осені або кінця року, оскільки запас міцності Росії вже почав серйозно тріщати.

Політолог Олексій Буряченко зауважив, що росіяни уже відчувають серйозні економічні наслідки війни. За його словами, у Кремлі почали активніше рухатися в напрямку переговорів щодо врегулювання війни проти України.

Реклама

Експерт пояснив, що на це вказує поява військових у складі переговорної групи РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.