Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв провів переговори з президентом США Дональдом Трампом та його посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо припинення війни в Україні. Кремль пропонує оголосити «енергетичне перемир’я» вже до Нового року за певних умов. Російська сторона озвучила готовність підготувати мирну угоду вже до весни 2027 року, проте далі хоче від України великих поступок.

Про це повідомив військово-політичний аналітик та військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко із посиланням на отриману інформацію про слова Трампа та Кушнера, які спілкувалися після переговорів з держсекретарем США Марком Рубіо та радниками президента.

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«Енергетичне перемир’я»

За інформацією Павлюченка, Дмитрієв заявив, що Росія допускає оголошення «енергетичного перемир’я» до Нового року.

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«Дмитрієв заявив, що у випадку опрацювання та узгодження всіх домовленостей, які будуть передувати оголошенню „енергетичного перемир’я“, його можна буде оголосити, на думку Путіна, до Нового Року. Це може статися у випадку, якщо Україна припинить атаки будь-яких об’єктів цивільної інфраструктури, насамперед нафтогазової», — йдеться у повідомленні аналітика.

Мирна угода

За його даними, Дмитрієв повідомив, що російська сторона також отримала від президента Росії Володимира Путіна доручення підготувати документи, які визначатимуть післявоєнний порядок. Передбачається, що ці документи можуть стати частиною масштабної угоди, яка охоплюватиме питання безпеки Росії та України, а також механізми стримування і забезпечення стабільності та миру в Європі.

«На думку Путіна, всі ці документи реально підготувати до весни наступного року та запропонувати до підпису всім сторонам, які так чи інакше втягнуті у конфлікт», — вказав Павлюченко.

Він також поінформував, що Дмитрієв окремо знову порушив питання американських санкцій проти Росії. Він заявив, що складна конструкція обмежень нібито перешкоджає реалізації економічної співпраці між Москвою та Вашингтоном, яку Трамп назвав такою, що має «величезний потенціал, найбільший у світовій історії».

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Території Донбасу, вимоги РФ та іноземні війська в Україні

«Дмитрієв уже втретє заявив, що Путін готовий розглянути „територіальний компроміс“ зі збереженням присутності України на ще не окупованій частині Донбасу у випадку «усунення всіх занепокоєнь рф у безпековій сфері». А це скорочення ЗСУ, систем озброєння, РПЦ, російська мова, виведення інфраструктури НАТО з країн Балтії та Скандинавії», — повідомив аналітик.

Ще він дізнався, що під час чергових переговорів Дмитрієв та американські представники також обговорили можливі проєкти в економічній сфері. Йшлося про ініціативи, які, за словами представника Путіна, можна було б реалізувати у разі послаблення санкцій проти Росії.

Крім того, як дізнався Павлюченко, Дмитрієв заявив, що Путін нібито допускає розгортання в Україні сил «коаліції охочих». Водночас російський диктатор погодиться на це лише за умови розміщення таких сил виключно у західних областях України та «усунення всіх занепокоєнь РФ», про які йшлося вище.

Переговори в Абу-Дабі про мир — що відомо

Нагадаємо, 10-11 листопада відбудуться нові мирні переговори за участю представників України, Росії та США. За словами Віткоффа, сторони обговорять післявоєнні безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні зусилля та кроки до миру.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив із Віткоффом і Кушнером підготовку до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, а також консультації делегацій у Брюсселі. Глава держави порушив питання постійних російських ударів по українській енергоінфраструктурі та складнощів із її відновленням, висловивши сподівання, що після виборчого періоду у США американські представники зможуть повністю зосередитися на мирному врегулюванні.

Кушнер повідомив, що США підготували для переговорів в Абу-Дабі серйозні пропозиції для змістовного та продуктивного діалогу задля досягнення сталого миру. Також американська делегація обговорила у Брюсселі з представниками України, НАТО та ЄС гарантії безпеки і майбутню європейську безпекову архітектуру.

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