Мир із Росією неможливий, поки Путін при владі: у США пояснили, що має зробити Захід

Путін / © Associated Press

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Сполучені Штати та їхні союзники повинні відмовитися від уявлення, що російський диктатор Володимир Путін є незамінним учасником мирного процесу. Його політика вже послабила Росію, а подальше перебування при владі лише збільшує загрозу для України та Європи.

Таку думку висловив президент і генеральний директор американського Гудзонівського інституту (Hudson Institute) Джон Волтерс у своїй аналітичній статті.

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На переконання експерта, головна помилка американської політики щодо Росії полягає в тому, що здатність Путіна завдавати руйнувань помилково сприймають як ознаку стратегічної сили.

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Насправді повномасштабне вторгнення в Україну призвело до результатів, протилежних тим, яких прагнув Кремль.

Чому Путін зазнає стратегічної поразки

Як зазначає Волтерс, російський президент розраховував підкорити Україну, послабити НАТО та розколоти європейські країни.

Натомість війна зміцнила українську національну ідентичність, сприяла вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу й прискорила переозброєння Європи.

Важливу роль відіграли також стійкість українського суспільства, військові інновації, застосування безпілотників та далекобійного озброєння.

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За оцінкою Волтерса, навіть нові територіальні захоплення або посилення російських атак не змусять Україну капітулювати.

Він також вважає, що можлива зміна президента Володимира Зеленського не означатиме відмови Києва від опору.

Серед потенційних наступників експерт згадує колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, наголошуючи, що українське військо та політичне керівництво не погодяться на капітуляцію лише через зміну президента.

Чому Путін може посилити атаки, попри невдачі

Водночас Волтерс застерігає, що стратегічні невдачі Росії не роблять її менш небезпечною.

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Навпаки, на його думку, Путін може вдатися до подальшої ескалації проти України та європейських держав.

Експерт звертає увагу на диверсії, кібератаки, кампанії дезінформації, залякування та ймовірні політичні вбивства, які пов'язують із Росією.

Він розглядає такі дії як систематичне посягання на суверенітет і безпеку західних держав.

Додаткову загрозу створюють регулярні ядерні погрози Кремля.

За словами Волтерса, Захід має усвідомити, що зіткнувся не зі зростанням російської могутності, а з небезпечною ескалацією держави, яка не досягла своїх стратегічних цілей.

Чому мирні переговори з Путіним можуть не завершити війну

Окрему увагу президент Гудзонівського інституту приділив перспективам переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Він переконаний, що Путін не здатний погодитися на умови, які означатимуть визнання його поразки.

На думку Волтерса, збереження влади російського президента значною мірою залежить від продовження війни.

Саме тому експерт сумнівається, що Кремль погодиться припинити агресію, повернути всіх викрадених українських дітей, вивести війська під міжнародним контролем і прийняти надійні гарантії безпеки для України.

Волтерс робить висновок, що досягнення справжнього переговорного миру за нинішнього російського керівництва неможливе.

Водночас це є оцінкою автора аналітичної статті, а не офіційною позицією адміністрації США.

Що США та Європа мають зробити для України

Волтерс закликає Вашингтон і європейських союзників рішуче посилити військову, економічну та дипломатичну підтримку України.

На його думку, допомога має бути достатньою, щоб переконливо продемонструвати Кремлю безперспективність подальшої агресії.

Експерт також пропонує зміцнити ядерне стримування, зокрема шляхом передислокації сил, здатних нести ядерне озброєння.

Окрім цього, Захід повинен підтримувати контакти з представниками російського суспільства та еліт, які потенційно можуть сприяти політичним змінам у країні.

Йдеться, зокрема, про налагодження комунікації між західними політиками, військовими, розвідниками, бізнесменами та російськими представниками, зацікавленими в майбутньому без Путіна.

Як Росія стає залежною від Китаю

Ще однією стратегічною проблемою Кремля Волтерс називає дедалі більшу залежність Росії від Китаю.

На його думку, така співпраця загрожує перетворити Москву на молодшого партнера Пекіна.

Експерт вважає, що збереження путінського режиму посилює міжнародні позиції китайського лідера Сі Цзіньпіна та створює додаткові ризики для американських інтересів.

Він також наголошує на довгострокових проблемах російської економіки: великих військових втратах, дефіциті робочої сили, інфляції, технологічній ізоляції та виїзді кваліфікованих спеціалістів.

Попри здатність економіки РФ пристосовуватися до санкцій, витрати на війну скорочують ресурси, які країна могла б спрямувати на розвиток.

На завершення Волтерс наголошує, що Сполучені Штати повинні вибудовувати стратегію, розраховану не лише на стримування нинішнього російського керівництва, а й на майбутнє після Путіна.

Що відомо про переговори України, США та Росії

Нагадаємо, Кремль продовжує відкидати змістовні пропозиції щодо припинення вогню, зокрема не погоджується на енергетичне перемир'я.

Водночас білоруський політичний аналітик Ігор Тишкевич припустив, що Володимир Путін погодився продовжити тристоронні переговори не через готовність до поступок, а щоб зберегти американське посередництво. На його думку, Москва прагне впливати на порядок денний і правила переговорного процесу, навіть попри відхилення пропозицій спецпосланця США Стіва Віткоффа.

Зауважимо, що слідом за РФ американський президент Дональд Трамп заявив, мовляв, Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у домовленостях щодо завершення війни. Натомість він кинув улесливі заяви на адресу російського «фюрера».

Сам Зеленський раніше повідомляв, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися не пізніше початку листопада. За його словами, Київ підтримує якнайшвидше відновлення діалогу та готовий розглядати будь-які ініціативи щодо припинення вогню.

Тим часом, за інформацією Axios, перед зустріччю Віткоффа з Путіним Вашингтон вимагав від президента Володимира Зеленського припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.

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