Мир можливий — але не будь-якою ціною: Умєров доповів Зеленському про другу зустріч у Стамбулі

Міністр оборони України Рустем Умєров. / © Рустем Умєров

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Міністр оборони України Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському про перебіг другої зустрічі української та російської делегацій, яка відбулася сьогодні у Стамбулі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За словами міністра, українська сторона діяла чітко та послідовно, передавши позиції, сформульовані главою держави. Одним із ключових пунктів було безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів — це принципова позиція України та її міжнародних партнерів, озвучена ще на попередніх етапах переговорів.

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Втім, як зазначив Умєров, Росія відкинула навіть саму ідею зупинити бойові дії. Попри заздалегідь передані Україною документи, російська делегація привезла свій “меморандум” лише безпосередньо на зустріч, що фактично позбавило перемовини шансів на результативність.

“Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити “картинку дипломатії” для США без реальних дій”, — заявив Умєров.

Водночас деякий прогрес є у питаннях обміну полоненими. Домовлено:

провести обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих — “всіх на всіх”;

провести обмін усіх солдатів віком 18–25 років — також “всіх на всіх”;

повернути тіла загиблих військових — 6000 на 6000.

Окремо українська сторона передала повністю верифікований список депортованих Росією українських дітей. Умєров наголосив, що повернення хоча б частини цих дітей стане гуманітарним актом і справжнім тестом на готовність РФ до миру.

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Також Україна запропонувала провести зустріч на рівні лідерів уже до кінця червня, наголосивши: лише ті, хто ухвалює рішення, можуть домовитися про завершення війни.

“Якщо ж і ця пропозиція буде зірвана, відповідь має бути одна — ще жорсткіші міжнародні санкції”, — підсумував міністр.

Умеров запевнив, що Україна залишається на позиціях сили, принциповості та здорового глузду. Мир можливий — але не будь-якою ціною і точно не на умовах агресора.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію на переговорах у Стамбулі 2 червня 2025 року, провів попередню зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та очільником делегації від РФ Володимиром Мединським ще до початку перемовин.

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