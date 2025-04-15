Цинічна дипломатія Кремля: що говорять російські чиновники про мирні переговори

Кремль / © Associated Press

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Путінські чиновники розповідають про «конструктивні перемовини» із США, при цьому вимагають від України відмову від НАТО, зміни законів та визнання окупації РФ аби досягти миру.

Ба більше, у РФ цинічно заявляють про «відкритість до переговорів» та додають, що саме українська сторона затягує «переговорний процес».

ТСН.ua зібрав заяви чиновників на болотах щодо потенційних мирних перемовин.

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Переговори із США

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори з командою президента США Дональда Трампа просуваються «дуже добре», передає Reuters.

Проте, ще занадто рано очікувати миттєвих результатів, адже причиною цього є «шкода», завдана російсько-американським відносинам за президента Джо Байдена.

Також, Пєсков зауважив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна цілком може відбутися, адже обидві сторони «йдуть цим шляхом разом і дуже терпляче», але спроби відновити відносини вимагають серйозної та кропіткої роботи. Зокрема, така зустріч «вимагає більше роботи, вимагає більше часу».

РФ висуває три умови для миру

Очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що мир в Україні може бути досягнутий за дотримання трьох умов:

без’ядерний статус України;

«скасування дискримінаційних законів» Києва;

визнання суверенітету кордонів Росії.

Наришкін також нахабно висловився про те, що Росія відчуває прагнення США «зрозуміти першопричини української кризи» — так у РФ називають війну в Україні.

Зокрема, він заявив, що нібито бачить підвищення військової активності НАТО біля кордонів, а країни Європи підвищують рівень ескалації навколо України.

Відсутність «чітких контурів»

Під час брифінгу 15 квітня, Пєсков цинічно заявив, що Москва має політичну волю рухатися до потенційної мирної угоди щодо України, передають росЗМІ.

Проте, він відмовився говорити про конкретні терміни та пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, зокрема й про часові межі.

«Сподіваємося на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз ми не стали б точно говорити щодо якихось часових рамок», — сказав Пєсков.

Він також прокоментував зустріч Путіна із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та зазначив, що це був змістовний та конструктивний контакт.

РФ висуває умову для початку переговорів

Директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук заявив, що Росія нібито відкрита для потенційного обговорення щодо завершення війни в Україні. Проте, основою пропозицій мають бути «сучасні реалії», передають росЗМІ.

За словами російського дипломата, РФ буцімто відкрита до потенційних мирних переговорів, але водночас звинувачує Україну у небажанні діалогу.

Однак згодом він перейшов до звинувачень, заявивши, що київська влада демонструє повну відмову від переговорів.

«Вони вийшли з прямих переговорів з Росією, які велися з кінця лютого до середини квітня 2022 року. У вересні 2022 року було прийнято указ президента України про самозаборону на ведення переговорів з російським керівництвом, який діє досі», — заявив Поліщук.

Мирна угода для Росії — складне завдання

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що досягти згоди зі США щодо ключових елементів потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні — складне завдання, передає Reuters.

«Домовитися про ключові компоненти врегулювання непросто. Вони обговорюються», — сказав Лавров в інтерв’ю газеті «Коммерсант», відповідаючи на запитання, чи є у РФ та США спільне бачення окремих аспектів можливої угоди.

Також він цинічно заявив, що Росія «ніколи не відмовлялася від мирної угоди», при цьому зазначив, що розуміється на тому, яка угода може загнати у пастку «росіян».

Він також нагадав, що позицію Росії чітко озвучив її президент Володимир Путін у червні 2024 року. Тоді диктатор вимагав від України офіційно відмовитися від прагнення вступити до НАТО та вивести війська з усіх територій чотирьох областей, на які зазіхає Москва.

Лавров назвав це «захистом прав» місцевих мешканців, хоча насправді РФ систематично виганяє українське населення з цих територій.

Російський міністр похвалив «здоровий глузд» президента США Дональда Трампа, зокрема за його слова про те, що американська підтримка прагнення України вступити до НАТО була однією з головних причин війни.

Водночас Лавров наголосив, що російська політична еліта не допустить жодних кроків, які можуть знову поставити країну в економічну, військову, технологічну чи аграрну залежність від Заходу.

Раніше, Лавров грубо прокоментував заяву Зеленського про іноземні війська в Україні, використавши при цьому медичний діагноз.

«Зеленський сказав, що їм не потрібні миротворці, їм потрібні бійці. Шизофренія цих взаємовиключних заяв є очевидною», — грубо відреагував головний дипломат Росії.

Нагадаємо, раніше у РФ назвали «країни-провокаторки» та пригрозили їм.

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