Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні для припинення війни доведеться погодитися на угоду, укладену переважно на умовах Росії.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на високопосадовця Білого дому.

За словами знайомих зі способом мислення Трампа співрозмовників видання, американський президент, як і раніше, не схильний чинити тиск на Путіна. Натомість він переконаний, що має більше важелів впливу на Україну та європейських союзників.

«Він давно вважає, що Росія має перевагу в самій війні і її потрібно вмовити на мирні переговори», — сказав один колишній чиновник адміністрації.

На думку Трампа, Україна значною мірою залежить від США у постачанні зброї та розвідки, тому існує «більше точок тиску, щоб змусити її погодитися на угоду», зазначає джерело.

Раніше повідомлялося, що Путін під час зустрічі з Трампом на Алясці продовжував наполягати на повній окупації Луганської та Донецької областей, частину яких усе ще контролює Україна. Натомість Москва готова зупинити бойові дії на теперішній лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині.

У межах можливої угоди Росія також готова повернути Україні райони Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які окуповані ЗС РФ, зазначали джерела.

За їхніми словами, Путін, як і раніше, вимагає заборони на вступ України до НАТО, а також хоче отримати юридичні гарантії нерозширення Альянсу на схід, нейтралітету України та заявляє про необхідність обмежити чисельність ЗСУ, заборонивши розгортання на її території миротворців із країн Заходу.

Нагадаємо, у своєму інтерв’ю після саміту з Путіним на Алясці 15 серпня президент США Дональд Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

Уже через тиждень, 22 серпня, Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».