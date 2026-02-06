"Мир не буде вигідним нікому": чого військові очікують від переговорів з Росією

Дипломатія без успіхів на фронті неможлива

Реклама

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес», Герой України Юрій Федоренко заявив, що переговори не можуть існувати окремо від ситуації на полі бою і ніколи не замінять собою бойові дії. На його думку, дипломатичний процес напряму залежить від того, чи здатні армії досягти бажаного результату силою зброї.

Про своє бачення завершення війни та умови для діалогу військовий розповів в ефірі «24 Каналу».

Коли домовленості перестають бути ілюзією

Юрій Федоренко переконаний, що підписання мирних угод стане лише фіксацією меж можливого на конкретному етапі війни, а не актом доброї волі. За його словами, такі домовленості ніколи не будуть повністю вигідними для жодної зі сторін, адже вони означатимуть, що ніхто не зміг отримати бажане виключно військовим шляхом.

Реклама

Військовий наголошує, що переговори мають сенс лише як завершальний етап протистояння. Поки одна зі сторін вірить у можливість силового вирішення конфлікту, будь-які політичні заяви залишаються лише словами, тому Україна змушена працювати над дипломатичним треком паралельно з активними бойовими діями.

Унікальний досвід як валюта безпеки

Командир застеріг від надмірних сподівань виключно на іноземні контингенти, адже союзні війська залежать від політичної волі своїх урядів. Справжньою гарантією безпеки він називає розвиток власного ВПК, стабільне фінансування ЗСУ та використання колосального бойового досвіду, якого не має жодна інша армія цивілізованого світу.

«Це знання, які вартують мільйони доларів і мають бути обмінені на те, щоб в нашій державі було безпечно», — зазначив Федоренко.

Перемога кується не за столом

Переговорна позиція України формується щоденно в окопах, а не в високих кабінетах. Федоренко підкреслив, що ключовим завданням Сил оборони є системне виснаження ворога: знищення більшої кількості окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати, та удари по стратегічних об’єктах у глибокому тилу.

Реклама

Тільки комплексна робота зі знищення логістики та економічного потенціалу агресора дозволить Києву говорити на майбутніх перемовинах з позиції сили. Якщо ворог не відчуватиме загрози своєму існуванню, будь-який діалог перетвориться на примус до капітуляції, що є неприпустимим для України.

Нагадаємо, переговори, які тривали в ОАЕ, не принесли очікуваного прориву. Москва не збирається поступатися, а тільки вигадує нові претензії.