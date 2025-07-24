Мир під загрозою: що пішло не так на переговорах України та Росії у Стамбулі

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН.ua

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Третій етап перемовин між українською та російською делегаціями відбувся в середу в Стамбулі, однак тривав менше години.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами голови української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова, домовитися бодай про припинення вогню не вдалося.

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«Ми не маємо жодного прогресу в припиненні бойових дій чи припинення вогню», — заявив Умєров.

За його словами, Україна знову запропонувала президенту Зеленському зустрітися з Путіним, однак Москва вчергове відмовилася. Російську сторону представляв Володимир Мединський — колишній міністр культури та довірена особа президента РФ.

Політологи вже назвали ці переговори «дипломатичним кабукі» — за аналогією з японським театром, де учасники грають наперед відомі ролі.

«Пан Путін, з очевидних причин, поки що не зацікавлений у жодній угоді, яка не є повною капітуляцією України», — вважає Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі Росія-Євразія.

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Попри намагання президента США Дональда Трампа зіграти роль міжнародного посередника, а саме, публічно висунувши Росії ультиматум: 50 днів на укладення мирної угоди, інакше — 100% тарифи на товари країн-партнерів РФ. Аналітики сумніваються, що така стратегія тиску здатна зрушити Москву з місця.

Водночас Трамп пообіцяв передати Україні додаткові системи ППО Patriot.

«Росія та Україна вперше за багато років проводять прямі переговори завдяки лідерству президента Трампа», — заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Нагадаємо, переговори в Туреччині завершилися 23 липня ввечері. Сторони, зокрема, домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб.

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Україна озвучила російській стороні три основні умови під час третього раунду переговорів. За думкою Умєрова, це сприятиме встановленню миру та закінченню війні у нашій державі

Також, 14 липня президент США Дональд Трамп заявив про укладену угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте: країни-члени Альянсу купуватимуть американську зброю, зокрема системи Patriot, щоб передати їх Україні. За словами Трампа, Київ отримає 17 таких комплексів.

Втім, Держдепартамент США поки не розголошує повний список держав, які погодилися брати участь у цій ініціативі. Водночас, за інформацією Politico, Франція, Італія та Чехія вже дали зрозуміти, що не планують долучатися до програми.