“Мир” по-російськи: Кремль не змінює своїх цілей і хоче капітуляції України

Володимир Путін. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація продовжує демонструвати своє небажання йти на компроміси або брати участь у добросовісних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці згадують заяву речника кремлівського “фюрера” Дмитра Пєскова від 14 жовтня. Під час спілкування з медіа він нахабно заявив, мовляв, РФ готова до мирного врегулювання війни в Україні. Втім, нібито продовжує її через “відсутність альтернатив”. Окрім того, Пєсков стверджував, що Москва забезпечить свої інтереси “так чи інакше” та досягне своїх воєнних цілей.

В ISW наголошують, що Кремль неодноразово визначав свої воєнні цілі як демілітаризацію України, зміну уряду на користь проросійського маріонеткового уряду та зобов'язання Києва щодо заборони країні вступу до НАТО та інших міжнародних альянсів.

“Заяви Пєскова відповідають шаблонній кремлівській риториці протягом усієї війни і переговорного процесу про те, що Росія досягне цих воєнних цілей військовим або дипломатичним шляхом”, - підсумовують американські аналітики.

Заява Пєскова

Напередодні прихвостень Путіна заявив, мовляв, Російська Федерація вітає «пошук шляхів для мирного врегулювання в Україні» та нібито «зберігає відкритість до мирного діалогу». Натомість Київ, нахабно стверджує Пєсков, нібито не відкритий до діалогу.

«РФ так чи інакше забезпечить свої інтереси і досягне виконання поставлених перед „сво“ цілей», — нахабно висловився Пєсков.

