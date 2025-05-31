Мир по-російськи: в РФ націлилися на великі обласні центри

Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Україна залишиться без Сум, Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра, якщо відмовиться від мирного врегулювання.

Про це цинічно заявив керівник комітету оборони РФ Андрій Картаполов в коментарі росЗМІ.

Він цинічно наголосив, мовляв “кожний день, який віддаляє від дипломатичного вирішення конфлікту, погіршує умови для України”.

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Зауважимо, що заява російського посадовця пролунала напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі, які мають відбутися 2 червня. Ймовірно, такий вигляд має “мир”, що прагне нав’язати Москва.

Окрім того, у традиційній кремлівській манері Картаполов у всьому звинуватив “режим Зеленського”.

Нагадаємо, російська делегація під час переговорів в Стамбулі 16 травня погрожували захопити Харківську та Сумську області. Репортер The Economist Олівер Керролл заявив, що представники країни-агресорки заявили, мовляв, Москва готова погодитися на припинення вогню — "тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" регіонів, які вона навіть не повністю контролює".

Згодом депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив про бажання створити буферну зону, яка охоплювала шість областей. Російський політик цинічно назвав тимчасово окуповані Росією території "новими" російськими.

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Окрім того, від голови Глушківського району (Курщина) Павла Золотарьова пролунала ідея захопити "як мінімум Суми". З його слів, мешканці його району не можуть "жити як на півострові".

Дата публікації 21:17, 30.05.25 Кількість переглядів 6 Стамбул-2! Другі переговори між Росією та Україною! Що знову задумав Кремль?