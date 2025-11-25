"Мир", що обернувся хаосом: чому витік 28-пунктного плану став ідеальним сценарієм для Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

Минулого тижня ЗМІ дізналися про 28-пунктну “мирну” пропозицію США та РФ. Ця подія повалила Вашингтон, Київ та європейські столиці в хаос, створивши саме ті умови, яких давно прагнув “фюрер” РФ Володимир Путін: стіл переговорів різко нахилений на користь Кремля, Україна загнана в кут, змушена зважувати неприйнятні умови, а також нависла загроза втратити свого важливого союзника.

Про це йдеться у статті The Guardian.

Від моменту другого повернення Дональда Трампа до влади і Путін, і Володимир Зеленський невпинно працювали над тим, щоб переконати США, мовляв, вони не є стороною, яка чинить опір миру. Саміт на Алясці залишив президента США незадоволеним. Після цього він ненадовго, здавалося, більш відкрито виступив на боці Києва, звинувативши Росію у блокуванні миру. Після цього США запровадили значні санкції проти російської нафти.

Але мирний план минулого тижня, розроблений американським посадовцем Стівом Віткоффом і представником Кремля Кирилом Дмитрієвим, перевернув цю динаміку. Видання наголошує: хоча точне походження цього плану — як і роль Трампа в ньому — залишається незрозумілим, президент США його підтримує. Він навіть знову зобразив Україну як перешкоду на шляху до припинення війни.

“Тим часом Москва зберігала разюче мовчання. Протягом кількох днів МЗС вдавало, що нічого не знає про жодну мирну ініціативу, перш ніж сам Путін заявив, що ці пропозиції “можуть стати основою остаточного мирного врегулювання”, — йдеться у статті.

The Guardian пише, що структура переговорного процесу в США працює на користь Росії. Вашингтон хоче, щоб Київ схвалив план, перш ніж делегація США вирушить до Москви для остаточного узгодження умов. Кремль вважає, що будь-який крок Зеленського щодо прийняття чогось близького до 28-пунктного проєкту спровокує політичні потрясіння в Україні — результат, який Москва вітала б.

“І Путін знає, що Україна не може просто відмовитися від переговорів: вона залишається залежною від зброї та розвідувальних даних, що постачаються США, і може зіткнутися з катастрофічною зимою, якщо її головний союзник піде. Навіть якби Київ підтримав цей план, російські інсайдери та аналітики очікують, що Путін вимагатиме подальших поступок”, — наголошує видання.

Дослідник Європейської ради з міжнародних відносин Антон Барбашин вважає, що план може бути прийнятним на 70%, але з рештою Путін не погодиться.

“Він точно скаже: “Так, давайте над цим працювати, ось мої поправки””, — висловився він.

Своєю чергою наукова співробітниця Центру Карнегі з вивчення Росіяї та Євразії Тетяна Станова заявила, що нинішня пропозиція залишає забагато можливостей для інтерпретації, що робить її таким документом, який Путін ніколи не підпише. За її словами, він навряд чи відмовиться від своєї головної мети — підкорення України, і натомість наполягатиме на переглянутій версії поточного плану, яка повніше відображає інтереси Росії.

Але якщо дипломатія зайде в глухий кут, сказала вона, Путін «не бачитиме проблем у продовженні війни», оскільки Кремль вважає, що становище України з часом погіршиться, особливо якщо Трамп виконає погрози припинити військову допомогу від США.

The Guardian додає, що Сполучені Штати та Україна розробили мирний план із 19 пунктів, який є значно сприятливішим для Києва, але відклали найбільш політично чутливі питання на потім. Втім, Москва майже напевно відхилить зустрічну пропозицію, повернувши процес до початкового стану.

З огляду на швидкий розвиток подій Путін, ймовірно, наразі відійде на другий план, вважає аналітик зовнішньої політики Федір Лук'янов. За його словами, Москва підтримуватиме військовий тиск «на поточному рівні», доки Україна не прийме початковий план із 28 пунктів, після чого Кремль буде готовий перейти до детальних обговорень.

Нагадаємо, минулого тижня у медіа з’явився “мирний план” президента США Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів. У ньому йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включно з неокупованими територіями. Натомість Москва обіцяє не нападати на Україну чи інші країни Європи та закріпити цю обіцянку в законодавстві.

Ввечері 21 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо “мирного плану”. Глава держави наголосив, що зараз країна переживає один з найважчих моментів історії. За його словами, тиск на Україну є найважчим, і держава опинилася перед дуже складним вибором.