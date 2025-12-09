Мир стає реальнішим: Зеленський побачив можливість прогресу, але назвав головну умову щодо земель

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не має права поступатися територією Росії, відхиливши центральну вимогу Кремля, яка була включена у нову мирну пропозицію, підтриману США. Водночас, після консультацій із європейськими лідерами в Лондоні, Зеленський наголосив, що бачить можливість прогресу в переговорах, оскільки з плану було вилучено "відверто антиукраїнські положення".

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Незмінна позиція щодо територій

Зеленський виступив із однією зі своїх найчіткіших заяв щодо нової пропозиції, яка, за словами критиків, є "списком бажань Путіна":

"За нашими законами, міжнародним правом і моральними нормами ми не маємо права нічого віддавати", — заявив Зеленський, додавши: "Саме за це ми й боремося".

Президент рішуче заявив, що Україна не віддасть свої території на Донбасі — ані для прискорення мирних переговорів, ані під тиском військового наступу, ані для задоволення прагнення Вашингтона до компромісу.

Зеленський також відкинув ідею "обміну" Запорізької атомної електростанції (наразі окупована РФ) та ділянок окупованої території на райони Донецької області, які все ще контролюються Україною.

Позицію Києва щодо територій поділяють європейські лідери, які наполягають, що Путіну не можна дозволяти силою перекроювати міжнародні кордони.

Прогрес у переговорах та "антиукраїнські" пункти

Зеленський повідомив, що після консультацій з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, Україна змогла домогтися вилучення найбільш неприйнятних положень.

Він заявив, що з плану було видалено, за його словами, "відверто антиукраїнські положення", що може свідчити про певну готовність Києва до подальшої роботи над угодою. Високопоставлений український чиновник, знайомий із обговореннями, також зазначив, що пропозиція "ближча до реалізації для України, але вона непроста і не завершена".

Критика Трампа та нервозність Європи

Заяви Зеленського з'явилися на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який критикував українського лідера за повільне виконання плану, незважаючи на відсутність готовності Москви йти на компроміс.

На вихідних Трамп звинуватив Зеленського у невідповідності ситуації, заявивши: "Вважаю, Росію це влаштовує, але я не впевнений, що Зеленського це влаштовує. Його народу книга подобається, але він її не читав".

Тривалий тиск Трампа посилює побоювання європейських столиць щодо того, що переговорні важелі Києва "випаровуються" на тлі просування військ РФ на полі бою.

Першочерговим завданням Зеленського в Лондоні було обговорення деталей пропозиції, які були отримані під час консультацій Секретаря РНБО Рустема Умєрова з посланцями Трампа минулого тижня у Майамі.

Нагадаємо, Axios пише, що Сполучені Штати Америки посилюють тиск на українського президента Володимира Зеленського щодо “мирного” плану. У Вашингтоні очікують, що Київ погодиться на територіальні втрати та інші поступки в межах цього документу. Зазначається, що Штати вимагають від Зеленського значно більшого, ніж від диктатора РФ Володимира Путіна.