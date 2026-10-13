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Мир тут ні до чого: політолог пояснив, навіщо Кушнер і Віткофф літають до Путіна
У США вже давно б розібралися, що Кремль не збирається припиняти війну.
Регулярні візити спецпредставників президента США Дональда Трампа Джареда Кушніра та Стіва Віткоффа до Росії можуть мати на меті не припинення війни проти України, а пошук можливостей для отримання фінансової вигоди від спільних проєктів із росіянами.
Таку думку висловив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтервʼю УНІАН.
На його переконання, представники американського президента вже мали б усвідомити, що Кремль не має наміру завершувати війну. Тому, вважає експерт, їхні поїздки до Путіна можуть бути пов’язані з вивченням перспектив співпраці, яка здатна принести прибутки Трампу та його оточенню.
«Віткофф і Кушнер в Москву літають не для того, щоб зупинити війну. Інакше вони трохи б розібралися. Вони є просто невігласами і нездатними до дипломатії приватними особами, наближеними до Трампа. Головне завдання — це, власне, прощупати можливості збагачення Трампа і його оточення», — заявив Хара.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову прокоментував своє гучне і скандальне рішення про постачання дизелю з Росії.
Ми раніше інформували, що у Сенаті США заявили, що дозвіл на імпорт російського дизельного пального може порушувати закон 2022 року. Законодавці вимагають від адміністрації Трампа негайно скасувати це рішення.